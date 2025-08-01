Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen oyuncu Devrim Özkan başrolünde yer aldığı 'Çift Kişilik Oda' dizisi bitince arkadaşlarıyla tatile çıktı.
Tekneyle Ege sahillerini dolaşan Özkan, geçen günlerde jet ski ile gezdi, dün modaya uyup elektrikli sörf tahtası üzerinde tur attı. Bugün de kürek sörfünü denedi.
Ünü oyuncu o anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.
ARABİSTAN'DA YAYINLANDI
Öte yandan 'Çift Kişilik Oda' dizisiyle ilgili geçen gün bomba bir gelişme yaşandı.
Türkiye'de reklam gelirlerinin düşük olması sebebiyle final bölümü ağustos sonuna ertelenen dizi Suudi Arabistan'da yayınlanınca Türk seyirciler adeta şok yaşadı.