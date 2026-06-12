Uraz Kaygılaroğlu ve Deniz Can Aktaş ile başrolünü paylaştığı Yeraltı dizisinde “Ceylan” karakterine hayat veren Devrim Özkan, dizinin sezon finali yapmasının ardından kısa bir dinlenme sürecine girdi.

Bu aranın ardından oyuncuya birçok yeni proje teklifi ulaştığı öğrenildi. Özkan’ın, “Aşk Tesadüfleri Sever” serisinin üçüncü filminde başrol oynayacağı ve proje için anlaşmanın sağlandığı belirtiliyor.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER SERİSİNE YENİ FİLM

Mehmet Günsür ve Devrim Özkan, serinin üçüncü filminde başrolleri paylaşacak. Ömer Faruk Sorak’ın yönetmen koltuğunda oturacağı yapım, 2011 yılında vizyona giren ilk filmin devamı niteliğinde olacak.

Filmin çekimlerinin 7 Temmuz’da İstanbul’da başlayacağı, 7 Ağustos’ta ise Ankara’da tamamlanacağı ifade ediliyor.

KADRODA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre Devrim Özkan filmde “Mavi” adlı bir reklamcıyı canlandıracak. Hikaye, organ bağışı farkındalığı için düzenlenen bir fotoğraf sergisi etrafında şekillenirken, Mavi’nin yolu sevdiği kadının kalbiyle yaşayan “Özgür” karakteriyle kesişecek.

Yapımın oyuncu kadrosunda Ayda Aksel ve Serkan Altunorak da yer alıyor. İlk filmde Mehmet Günsür’le birlikte başrol oynayan Belçim Bilgin’in ise bu projede flashback ve rüya sahneleriyle seyirci karşısına çıkacağı belirtiliyor.

Filmin 20 Kasım’da sinemalarda izleyiciyle buluşmasının planlandığı ifade ediliyor.