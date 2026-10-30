Oyuncu Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ederken bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Birlikte rol aldıkları dizinin setinde başlayan yakınlıkları aşka dönüşen çift, yaz tatilinde çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

İlişkilerini uzun süre kameralardan uzak tutan ikili, tatil döneminde yurt dışında birlikte görüntülenmişti. Çiftin aşk hayatına ilişkin son gelişme ise Deniz Can Aktaş'ın katıldığı bir programda yaptığı açıklamayla yaşandı.

TATİL FOTOĞRAFLARINI İLK KEZ PAYLAŞTI

Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu kez sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğraflarını yayımladı. Yaz tatilinde plajda çekilen kareleri takipçileriyle paylaşan oyuncu, gönderisine “Bir zamanlar Los Angeles” notunu ekledi.

DENİZ CAN AKTAŞ'TAN KALP EMOJİLİ YANIT

Devrim Özkan'ın paylaşımına sevgilisi Deniz Can Aktaş'tan da yanıt gecikmedi. Ünlü oyuncu, fotoğrafın altına kırmızı kalp emojisi bıraktı.

Çiftin sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği bu karşılıklı etkileşim, ilişkilerini takipçileriyle paylaşmaları açısından dikkat çekti.