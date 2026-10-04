Oyuncu Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın bir süredir aşk yaşadığı iddiaları magazin gündeminde yer alıyordu. Aynı dizide rol alan ikilinin arkadaşlıklarının zamanla aşka dönüştüğü öne sürülmüş, ancak ikisi de bu iddialar karşısında açıklama yapmamıştı.

Devrim Özkan, ilişkisini bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya koydu. Oyuncu, Deniz Can Aktaş ile birlikte yer aldığı romantik kareleri ilk kez takipçilerinin beğenisine sundu.

ROMANTİK KARELERİNİ İLK KEZ PAYLAŞTI

İlişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Devrim Özkan, sosyal medya hesabından Deniz Can Aktaş ile çekilmiş fotoğraflarını yayınladı.

Özkan'ın bu paylaşımıyla birlikte ikilinin aşk iddiaları da netlik kazanmış oldu.

“HAYATIMDA BİR AŞK VAR” DEMİŞTİ

Deniz Can Aktaş da geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda hayatında biri olduğunu ilk kez açıklamıştı.

Aktaş, “Hayatımda bir aşk var. Beni mutlu eden bir aşk...” sözleriyle aşk yaşadığını doğrulamıştı.