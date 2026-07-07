Araştırmacılar, taşlardan oluşturulan bu karmaşık yapının Satavahana dönemine uzanabileceğini ve Hindistan ile Roma İmparatorluğu arasındaki ticari bağlantılarla ilişkili olabileceğini düşünüyor. İlk değerlendirmelere göre keşif, bölgenin geçmişte önemli bir ulaşım ve ticaret güzergahı olarak kullanıldığına yönelik yeni kanıtlar sunuyor. Labirent, yaban hayatı gözlem çalışmaları sırasında tesadüfen fark edilen taş diziliminin incelenmesiyle ortaya çıkarıldı.

15 HALKADAN OLUŞAN DEV TAŞ YAPI

Solapur ilçesindeki Boramani çayırlarında bulunan labirent yaklaşık 15 metre çapında ve 15 eş merkezli taş halkadan oluşuyor. Girişten merkeze doğru spiral biçimde ilerleyen tasarım, bugüne kadar Hindistan'da tespit edilen en büyük örnek olarak değerlendiriliyor. Yapının çevresindeki toprak tabakaları ve taşların yerleşim biçimi, labirentin yaklaşık iki bin yıldır büyük ölçüde korunduğunu gösteriyor.

Uzmanlar, benzer desenlerin Roma dönemine ait bazı sikkelerde ve Akdeniz'deki antik labirent tasarımlarında da görüldüğünü belirtiyor. Bu benzerlik, yapının yalnızca sembolik bir anıt değil, aynı zamanda dönemin kültürel etkileşimlerinin bir yansıması olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

ROMA İLE TİCARET BAĞLANTISINA IŞIK TUTABİLİR

Araştırmacılara göre labirent, antik çağda Hindistan'ın batı kıyılarından iç bölgelere uzanan ticaret yolları üzerinde önemli bir işaret noktası olarak kullanılmış olabilir. Satavahana Krallığı döneminde Roma İmparatorluğu ile yoğun ticaret yapıldığı biliniyor ve bu keşif, söz konusu ağın kara bağlantılarını anlamaya yardımcı olabilecek yeni veriler sunuyor.

Labirentin kesin kullanım amacı ise henüz netleşmiş değil. Arkeologlar yapının yön bulma sistemi, ritüel alanı veya törensel bir merkez olarak kullanılmış olabileceğini değerlendiriyor. Bölgede yürütülecek yeni kazılar ve bilimsel incelemelerin, taş labirentin geçmişine ilişkin daha ayrıntılı bilgiler ortaya çıkarması bekleniyor.