Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın organlarında yer alan "Suriye'de Alevi bir ailenin Türk askerleri tarafından doğrudan hedef alındığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. DMM, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti.
Açıklamada, iddiaya konu görüntülerin Suriye'de değil, Lübnan'ın güneyindeki Aytarun beldesinde kaydedildiği tespit edildiği ifade edildi. Görüntülerin, evini inceleyen bir aileye İsrail askerleri tarafından ateş açıldığı anları gösterdiği belirtildi. DMM, vatandaşlara asılsız iddialara itibar etmemeleri çağrısında bulundu.