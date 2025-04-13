Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personeli Cemil Acar hakkındaki 'usulsüzlük' ve 'torpil' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

HUKUKİ SÜRECİ BAŞSAVCILIK YÜRÜTÜYOR

*Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde 21 Temmuz 1998 tarihinden beri görev yapan Cemil Acar hakkında gelen şikayetler üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından müfettiş görevlendirilmiştir.

*İddialara yönelik soruşturma da 5 Kasım 2024 tarihinde başlatılırken, Cemil Acar 28 Kasım tarihinde kendi talebiyle emekli olmuştur.

*Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından yapılan soruşturma neticesinde elde edilen bulgulara yönelik bilgi ve belgelerle 21 Şubat 2025 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurulmuştur.

*Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sonrası mahkemeye sevk edilen ve tutuklu yargılanmasına karar verilen Cemil Acar ile ilgili hukuki süreç Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir.