Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. Amedspor’un ikinci golünü atan Dia Saba yaptığı açıklamada galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Dia Saba’nın açıklamaları şu şekilde:

"Çok mutluyuz. Birinci yarıda çok iyi işler yaptık. 2-0'dan sonra maçı bitirebilirdik. Ama sonuçtan çok mutluyum. Çok sıkı çalıştık ve galibiyeti hak ettik. Evet 1. olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama henüz ligin başındayız. Çok mutluyuz tabii ki, hak ettiğimiz yerdeyiz açıkçası. Her maçta iyi oynayarak bunu yaptık. Şimdi dinleneceğiz, sonra önümüzdeki maç için hazırlıklara başlayacağız."