Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Philippe Diallo, FIFA başkanlık seçiminde Gianni Infantino'nun karşısına çıkmaya hazırlanıyor. UEFA, Diallo'nun aday olma davetini kabul ettiğini açıkladı.

UEFA'nın açıklamasına göre, aynı zamanda UEFA İcra Kurulu üyesi olan Diallo'nun adaylığına ilişkin karar, FFF'nin yarın yapacağı toplantıda onaylanacak. İcra Kurulu'nda temsil edilen tüm ulusal federasyonların Diallo'yu desteklediği belirtildi.

Açıklamada, "FIFA'nın gidişatına ilişkin ciddi endişeler karşısında ulusal federasyonlar, küresel futbol camiasında yeniden birlik ve güven tesis edilmesi çağrısında bulundu." ifadelerine yer verildi.

Gelecek yıl mart ayında yapılacak FIFA başkanlık seçimi için adaylık başvuruları çarşamba günü sona eriyor.

FRANSA, INFANTINO'YA DESTEĞİNİ ÇEKMİŞTİ

Dünya Kupası dahil FIFA'nın ticari ve organizasyon faaliyetlerindeki hisselerin özel yatırıma açılmasını öngören "FIFA Forward Enterprise" projesinin ardından Fransa da Infantino'ya desteğini çeken federasyonlar arasında yer aldı.

Diallo, eylül ayında yaptığı açıklamada, "FIFA'nın yönetimi, futbolun temsil ettiği standartları karşılamıyor." demişti.

OCAK 2023'TEN BU YANA FFF'NİN BAŞINDA

Federasyondaki taciz ve mobbing iddialarına ilişkin soruşturmanın ardından istifa eden Noel Le Graet'nin yerine Ocak 2023'te vekaleten başkanlığa getirilen 63 yaşındaki Diallo, Haziran 2023'te resmen başkan seçildi.

Babası eski boks şampiyonu olan Diallo, Nantes altyapısında orta saha oyuncusu olarak forma giydi. Paris'te hukuk eğitimi alan Diallo, 1992-2021 yıllarında Fransa'daki profesyonel kulüpleri temsil eden UCPF'nin başkanlığını yürüttü. FIFA Uyuşmazlık Çözüm Dairesi'nde de görev yaptı.