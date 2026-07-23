İspanya’nın dev kulübü Real Madrid’de forma giyen Faslı yıldız Brahim Diaz, yaz transfer döneminde sürpriz bir hamleyle Galatasaray’ın öncelikli hedefleri arasına girdi. Sarı-kırmızılı ekip, hücum orta saha pozisyonu için Portekizli Bruno Fernandes’in yüksek maliyeti nedeniyle listedeki diğer seçeneklere yöneldi. Faslı futbolcu içinse görüşmeler olumlu ilerliyor ve kulüp bu transfer için 15 milyon Euro bütçe ayırdı.

SÜRE BULAMIYOR

Real Madrid’de sınırlı süre alan ancak yeteneğiyle dikkat çeken 26 yaşındaki Diaz, La Liga ve Avrupa arenasında kanat ile 10 numara arasında etkili bir profil çiziyor. Malaga doğumlu oyuncu, İspanya’da Fas Milli Takımı’nı tercih etmesiyle de çok konuşulmuştu. Real Madrid’deki sözleşmesi 2027’ye kadar devam eden Brahim’in Madrid’de daha fazla süre bulmakta zorlanması, olası ayrılık senaryolarını güçlendiriyor.