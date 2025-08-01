Real Madrid’de Brahim Diaz, Jude Bellingham’ın sağlam bir yedeği ve ihtiyaç duyulduğunda devreye girecek biri olarak görülüyor. Ama 25 yaşında ki Faslı sağ kanat artık yedek bekleme niyetinde değil. Brahim Diaz, sağ ve sol kanada iki takviye isteyen Mourinho’nun listesindeki isimlerden biri.

KİRALIK GELEBİLİR

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler’in Diaz’ın yakın dostu olması, sarı-lacivertlilerin umudunu artırıyor. Diaz da Arda’dan aldığı olumlu referansla F.Bahçe’ye kiralık gelmeye sıcak bakıyor. Sağa Diaz ile birlikte sol kanada da düşünülen isim M.United forması giyen 21 yaşında ki Arjantinli Alejandro Garnacho.

JOSE’NİN GÖZDESİ

Sarı-lacivertliler 2 yıldız futbolcu için kiralama formüllerini değerlendiriyor. Özellikle orta saha ile hücum arasın da köprü kurabilecek kreatif bir oyuncu arayan Mourinho’nun Brahim Diaz’ı takımda görmeyi çok istediği bildirildi. Garnacho da Mourinho ile çalışmaya oldukça istekli.