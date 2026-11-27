Altında 25 Kasım'daki sert satışların ardından toparlanma görüldü. Ons altın, 27 Kasım sabahı TSİ 05.40 itibarıyla 3.620 dolar seviyelerine yükselirken iki büyük bankanın fiyat beklentilerinde doların seyri ve satış baskısı öne çıktı.

Avustralya merkezli Commonwealth Bank of Australia (CBA), ons altının 2026 yılı sonunda 3.500-3.700 dolar aralığında seyretmesini bekliyor. İngiltere merkezli HSBC ise satış baskısının yeniden güçlenmesi durumunda fiyatın 3.400 dolara kadar gerileyebileceğini belirtiyor.

DOLAR BEKLENENDEN HIZLI GÜÇLENDİ

CBA'nın 26 Kasım'da gündeme gelen değerlendirmesinde, altının performansında güvenli liman talebinden çok ABD dolarının yönünün belirleyici unsurlardan biri olacağı ifade edildi.

Banka analisti Vivek Dhar'a göre dolar, kurumun beklentilerinden daha hızlı değer kazandı ve bankanın 2027 ortası için öngördüğü zirve seviyesine şimdiden yaklaştı.

CBA, altın fiyatlarının dolarla ters yönlü ilişkiye yeniden daha duyarlı hale geldiği görüşünde. Bankaya göre doların bundan sonraki değer kazancının sınırlı kalması, altın üzerindeki satış baskısını hafifletebilir. Daha önce fiyatları destekleyen ABD varlıklarından uzaklaşma eğilimi ve doların değer kaybedeceği beklentisinin etkisi azalırken geleneksel faiz ve döviz kuru ilişkisi yeniden öne çıkıyor.

FED'İN ARALIK KARARI İZLENECEK

Altın açısından bir diğer önemli unsur ABD'nin reel tahvil getirileri. ABD'nin 10 yıllık enflasyondan arındırılmış tahvil getirilerinin yükselmesi, faiz geliri sağlamayan altının cazibesini azaltabiliyor.

25 Kasım'da açıklanan verilere göre ABD'de ekim ayı yıllık kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonu yüzde 3,8, çekirdek enflasyon ise yüzde 3,3 oldu. Bu veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını sürdürme ihtimalini gündemde tutuyor.

Fed'in 8-9 Aralık toplantısındaki faiz kararı ve gelecek döneme ilişkin mesajları altının yönünde etkili olabilir. Yeni faiz artırımlarına işaret edilmesi, dolar ve reel tahvil getirilerinde yükselişe yol açabilir.

ONS ALTINDA İZLENEN SEVİYELER

Ons altın 26 Kasım'da 3.607 dolara yükseldikten sonra bu seviyede tutunamayarak 3.551 dolara geriledi. Piyasa analisti Bruce Powers, 3.551 doların yeniden aşağı yönlü kırılması halinde 3.500-3.446 dolar aralığının gündeme gelebileceğini belirtiyor. Fiyatın 25 Kasım'da 3.426 dolara kadar düşmesi de bu bölgenin önemini artırıyor.

Yukarı yönlü hareketlerde ise kısa vadeli düşüş eğiliminin sona ermesi açısından 3.690 dolar kritik görülüyor. Bu seviyenin aşılması halinde 3.749 doların gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

GRAM ALTIN 6.127 LİRAYA YÜKSELDİ

Küresel piyasalardaki toparlanma gram altına da yansıdı. Gram altın, 27 Kasım sabahı saat 05.51 itibarıyla yüzde 1,83 artışla 6.127,17 liraya yükseldi.

Önceki işlem gününü 6.016,98 liradan tamamlayan gram altındaki artış 110,19 lira oldu. Buna rağmen gram altının kasım ayı genelindeki kaybı yüzde 6'nın üzerinde seyrediyor.

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