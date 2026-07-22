

Pilav yaparken en sık karşılaşılan sorunlardan biri, tencerenin dibinin yanmasıdır. Böyle bir durumda birçok kişi refleks olarak pilavı karıştırmayı tercih ediyor. Uzmanlara göre ise bu davranış, kurtarılabilecek pilavın da yanık tat ve kokudan etkilenmesine neden olabiliyor. Doğru yöntemlerle hareket edildiğinde ise pilavın büyük bir kısmını kurtarmak mümkün.

İLK REFLEKSİNİZ PİLAVI KARIŞTIRMAK OLMASIN

Pilavın dibinin tuttuğunu fark ettiğiniz anda yapılması gereken ilk şey, tencereyi hemen ocaktan almaktır. Kaşığı dibe kadar indirerek pilavı karıştırmak ise en sık yapılan hataların başında geliyor. Çünkü dipteki yanmış taneler üstte kalan pilava karışarak hem tadını hem de kokusunu bozabiliyor.

Yanık kokusunu veya cızırtıyı fark ettiğiniz an ocağı kapatın ve tencereyi sıcak ocak gözünden uzaklaştırın. Ardından birkaç dakika boyunca kapağını açmadan bekleyin. Bu süre içinde içerideki buhar dengelenir ve pilava müdahale etmek daha kolay hale gelir.

BAYAT EKMEKLE YANIK KOKUSUNU AZALTABİLİRSİNİZ

Pilavdaki yanık kokusunu hafifletmek için evde bulunan basit bir malzemeden yararlanabilirsiniz. Bir dilim beyaz ekmek, gözenekli yapısı sayesinde tencerenin içindeki kötü kokunun bir kısmını emebilir. Bunun için tencerenin kapağını açıp pilavın üst kısmına bir dilim ekmek yerleştirin. Daha sonra kapağı tekrar kapatarak 5 ila 10 dakika bekleyin. Süre dolduğunda ekmeği çıkarıp atın. Bu yöntem, özellikle üstte kalan pilavın yanık kokusunun azalmasına yardımcı olabilir.

SADECE SAĞLAM KALAN PİLAVI ALIN

Koku büyük ölçüde azaldıktan sonra pilavı başka bir kaba aktarırken dikkatli davranmak gerekiyor. Geniş bir servis kaşığı kullanarak yalnızca üstte kalan, rengi ve dokusu bozulmamış pilavı yavaşça alın. Kaşığı tencerenin dibine kadar indirmemeye özen gösterin. Yanmış tabakayı kazımak, acı tadın tüm pilava yayılmasına neden olabilir. En doğrusu, dipte kalan kısmı olduğu gibi bırakmaktır.

PİLAVIN DİBİNİN TUTMAMASI İÇİN BU ÖNERİLERİ UYGULAYIN

Pilavın yanmasını önlemek için pişirme sırasında bazı noktalara dikkat etmek yeterli olabilir. Kalın tabanlı veya döküm tencereler, ısıyı daha dengeli dağıttığı için pilavın dibinin tutma riskini azaltır. Su kaynamaya başladıktan sonra ateşi mutlaka en düşük seviyeye indirmek de önemli bir adımdır.

Pilav suyunu tamamen çektikten sonra ise kapağın altına temiz bir kağıt havlu yerleştirerek birkaç dakika demlenmesini beklemek, hem tane tane bir kıvam elde edilmesine yardımcı olur hem de tabana yapışma ihtimalini azaltabilir.