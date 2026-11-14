Mutfakta sık kullanılan tavaların dibinde oluşan yanık yemek kalıntıları, temizliği zorlaştırabiliyor. Üstelik bu lekeleri çıkarmak için sert tellerle ovmak tava yüzeyine zarar verebiliyor. Oysa evde bulunan birkaç malzemeyle yanık kalıntılarını yumuşatmak ve temizliği kolaylaştırmak mümkün. İşte tava türüne göre uygulanabilecek yöntemler…

DİBİ TUTMUŞ TAVA NASIL TEMİZLENİR?

Paslanmaz çelik tavaların dibinde biriken yanık kalıntılarını temizlemek için karbonat ve sıcak sudan yararlanılabilir. Bunun için tavanın soğumasını bekledikten sonra dibini kaplayacak kadar su ekleyin. Ardından 1 yemek kaşığı karbonat ilave ederek karıştırın. Tavayı ocakta yaklaşık 5 dakika hafifçe kaynatın. Karışım ılıdıktan sonra yumuşayan kalıntıları tahta veya silikon spatulayla dikkatlice çıkarın. Son aşamada bulaşık deterjanı ve yumuşak süngerle tavayı yıkayın.

YAPIŞMAZ TAVALARDA BU HATAYA DÜŞMEYİN

Karbonat ve sert temizlik malzemeleri her tava için uygun değil. Teflon ve benzeri yapışmaz kaplamalı ürünlerde metal spatula veya sert teller kullanmak yüzeyin çizilmesine ve kaplamanın zarar görmesine yol açabilir. Bu tür tavaları ılık su ve bulaşık deterjanıyla bir süre beklettikten sonra yumuşak süngerle temizlemek daha uygun. İnatçı kalıntılarda üreticinin temizlik önerileri dikkate alınmalı.

DÖKÜM TAVALARIN BAKIMI NASIL YAPILMALI?

Döküm tavaların temizliğinde de dikkatli olunması gerekiyor. Uzun süre suda bekletmek ve sert işlemler uygulamak, yüzeydeki koruyucu tabakaya zarar verebilir. Yemek kalıntıları az miktarda sıcak su ve uygun bir fırçayla temizlenebilir. Yıkama sonrasında tavanın tamamen kurutulması, pas oluşumunu önlemek açısından önem taşıyor. Gerektiğinde yüzeye ince bir tabaka yemeklik yağ sürülebilir.

TAVANIN DİBİNİN TUTMASINI ÖNLEMEK İÇİN BUNLARA DİKKAT!

Yemeklerin tavaya yapışmasını önlemek için özellikle salçalı, sütlü ve nişastalı tariflerde yüksek ateşten kaçınmak gerekiyor. Pişirme sırasında yemeği ara sıra karıştırmak ve yeterli miktarda sıvı kullanmak da yanma riskini azaltıyor.

Ayrıca boş tavayı uzun süre yüksek ateşte bırakmamak gerekiyor. Temizlik sırasında ise yanmış kalıntıları zorla kazımak yerine önce yumuşatmak, tavanın yüzeyini korumaya yardımcı oluyor.