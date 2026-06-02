Prag merkezli özel uluslararası tren ve otobüs işletmecisi Leo Express, Orta ve Doğu Avrupa’yı birbirine bağlayacak devasa bir demiryolu projesini hayata geçiriyor. Şirket, 25 Haziran itibarıyla Almanya, Çekya ve Polonya’daki büyük kent merkezlerini Ukrayna sınırına kadar kesintisiz bir hatla birleştirecek yeni tren seferlerini başlatacağını duyurdu.

Bin 300 kilometreden fazla uzunluğuyla kıtanın en uzun aktarmasız demiryolu bağlantılarından biri olmaya aday bu yeni hatta bilet fiyatlarının 10 eurodan başlayacağı açıklandı.

Ukrayna sınırındaki Polonya şehri Przemyśl’den kalkacak olan tren; Kraków, Ostrava, Prag, Dresden, Leipzig ve Erfurt güzergahını takip ederek Frankfurt am Main şehir merkezi ile Frankfurt Havalimanı’na ulaşacak. Her iki yönde günde bir sefer olarak planlanan hat sayesinde yolcular, tek bir trenle Avrupa'nın bir ucundan diğerine seyahat etme imkanına kavuşacak.

AVRUPA ARASINDAKİ DEMİRPERDE KALKIYOR

Yeni hatla ilgili açıklamalarda bulunan Leo Express CEO’su Peter Köhler, bu projenin sembolik ve stratejik önemine dikkat çekti. Köhler, "Bu yeni hatla birlikte Batı ve Doğu Avrupa arasındaki demir perdeleri de kaldırıyor, önemli Avrupa merkezlerini birbirine bağlayıp Ukrayna’ya erişim sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu yaz sezonunda yolcularla buluşacak olan uzun mesafeli modern trenlerde konfor da ön planda tutuluyor. Seyahat edecek yolculara yolculuk süresince ücretsiz Wi-Fi bağlantısı, cihazlar için şarj prizleri, zengin yiyecek-içecek servisi ve kesintisiz klima iklimlendirmesi gibi olanaklar standart olarak sunulacak.