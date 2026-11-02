Fransa’nın Lorient tersanesinde, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Catherine Vautrin’in katıldığı resmi törenle teslim edilen fırkateyn, Türk kamuoyunun yakından takip ettiği Ege'deki güç dengeleri açısından dikkat çekici silah donanımlarıyla filoya katıldı.

GEMİ DOĞRUDAN HİZMETE GİRDİ

Aralık 2025’te teslim edilen sınıfının ilk gemisi HS Kimon’un ardından gelen Nearchos, "Standart 2" adı verilen daha gelişmiş bir donanım paketiyle doğrudan hizmete girdi.

Bu konfigürasyon kapsamında gemiye hava hedeflerine karşı uzun menzilli caydırıcılık sağlayan iki ilave A50 SYLVER dikey fırlatma sistemi modülü, dört adet SYLENA Mk1 aldatıcı mühimmat lançeri ve gemiyi hedef alan füze tehditlerine karşı yakın hava savunması (CIWS) sunan kritik 21 hücreli Rolling Airframe Missile (RAM) sistemi entegre edildi.

Gemide ayrıca yüksek tespit menziline sahip SEAFIRE çok fonksiyonlu radar, SENTINEL elektronik harp destek sistemi ve PASEO XLR elektro-optik atış kontrol donanımı yer alıyor.

YUNANİSTAN ENTEGRASYONLARA DEVAM EDİYOR

Sınıfının ilk gemisi olan Kimon’un muharebe yönetim sistemindeki tam entegrasyonun Ekim 2027’ye kadar sürmesi beklenirken, Nearchos’un doğrudan bu gelişmiş silahlarla donatılmış olması operasyonel hazırlık süresini öne çekiyor.

Yunan Donanması’nın uzun vadeli planlamasında Nearchos’un Nisan 2029’a kadar S-100 CAMCOPTER insansız hava aracı entegrasyonu ve seyir füzeleri fırlatabilen A70 modülü gibi ek kabiliyetleri kapsayan "Standart 2++" seviyesine yükseltilmesi de hedefleniyor.

Üretici Fransız Naval Group, 75’ten fazla Yunan savunma sanayii firmasının parça tedariki ve alt sistem üretimiyle dahil olduğu program çerçevesinde serinin üçüncü gemisi HS Formion’un da 2026 yılı sonuna kadar teslim edilmesini planlıyor.

Böylece Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz sularında görev yapacak üç adet yeni nesil hava savunma fırkateynini bir yıl gibi kısa bir zaman diliminde operasyonel donanmasına eklemiş olacak.