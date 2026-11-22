Yunanistan, hava gücünü yenileme hamleleri kapsamında F-16 Viper modernizasyon programında bir eşiği daha geride bıraktı. Yunanistan Havacılık Sanayii’nin (EAB) Tanagra tesislerinde Lockheed Martin desteğiyle yürütülen çalışmalar neticesinde, Viper konfigürasyonuna yükseltilen 63’üncü savaş uçağı Yunanistan Hava Kuvvetlerine teslim edildi.

Araxos Hava Üssü’ndeki filolara entegre edilen bu uçaklarla birlikte 82 uçaklık mevcut programda teslim edilecek yalnızca 19 uçak kalırken, testlerde kullanılan prototipin de eklenmesiyle ilk aşamada toplam Viper sayısının 83’e ulaşması bekleniyor.

BLOCK 50 SERİSİNİDE ARTIRACAKLAR

Mevcut modernizasyon paketinde sona yaklaşan Atina yönetimi, envanterindeki 38 adet F-16 Block 50 savaş uçağını da aynı seviyeye çıkarmak için ABD’den gelecek resmi Teklif ve Kabul Mektubu’nu (LOA) bekliyor.

AN/APG-83 AESA radarı, yeni görev bilgisayarı ve Link 16 veri bağı gibi kritik sistemlerle 4,5 nesil savaş uçağı kabiliyetine kavuşan Viper’ların sayısı, ikinci paketin de onaylanmasıyla birlikte toplam 121’e çıkacak.

Yunanistan Hava Kuvvetleri, bu kapsamlı F-16 dönüşümüne paralel olarak filosunu diğer modern platformlarla da desteklemeyi sürdürüyor.

Mevcut envanterdeki 24 adet Rafale savaş uçağına ek olarak sipariş edilen 20 adet F-35A’nın da ilerleyen dönemde teslim alınmasıyla Yunanistan’ın hava kuvvetleri modernizasyon sürecinde yeni bir aşamaya geçmesi hedefleniyor.