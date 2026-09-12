Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis’in davetiyle adaya gelen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un ziyareti protesto ve güvenlik krizine sahne oldu. Ziyaret günü Larnaka Havalimanı’nda İtalya seferine hazırlanan bir yolcu uçağı için yapılan bomba ihbarı, adada büyük paniğe yol açtı.

Rum basınında yer alan bilgilere göre, Larnaka Havalimanı'ndan kalkış yapmak üzere pist başında bekleyen bir yolcu uçağına yönelik bomba ihbarı alındı. İhbarın ardından güvenlik birimleri derhal harekete geçerek uçağı pist başından geri çekti ve aprona yönlendirdi. Uçaktaki yolcular güvenli bir şekilde tahliye edilirken, polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı bildirildi.

HALK RUM YÖNETİMİNE TEPKİ GÖSTERDİ

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Rum Başkanlık Sarayı'ndaki temasları sırasında dışarıda toplanan göstericiler ise ziyareti protesto etti. İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki sivillere yönelik saldırılarını kınayan kalabalık, Rum yönetiminin Herzog'a kırmızı halı sererek resmi davette bulunmasına tepki gösterdi.

Kıbrıs Genel Barış Konseyi Başkanı Tasos Kosteas, "Ne zaman İsrail liderliğini karşılamak için kırmızı halı serilse, ayaklarımızın altından kan akıyor" diyerek GKRY-İsrail yakınlaşmasını eleştirdi.

Birleşik Filistin Lefkoşa Sözcüsü Athena Kairati de adanın bir savaş üssüne dönüştürülmesini istemediklerini vurgulayarak Herzog’un üst düzey protokol ile ağırlanmasına karşı çıktı. Protestocular, GKRY ile İsrail arasındaki askeri ve siyasi iş birliğinin Kıbrıs'ın çıkarlarına hizmet etmediğini ve adayı bölgesel çatışmaların hedefi haline getirdiğini savundu.