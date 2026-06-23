Türk mutfağının sevilen sebzelerinden biri sayılan sarımsaklar yanlış koşullarda saklandıkları zaman kısa süre içerisinde solmaya ve bozulmaya başlıyor. Ardından ise küflenme süreci kendini gösteriyor. Yemeklere tat katmasını yanı sıra sağlıklı bir sebze olan sarımsağı bol miktarda alıp saklamak da bu şekilde imkansız hale geliyor. Ancak bu sorundan kurtulmak düşündüğünüz kadar zor değil. Basit ama etkili doğal yöntemler içerisinde yer alan bir malzeme sarımsağın aylarca taze kalmasına yardımcı oluyor.

SARIMSAKLAR AYLAR BOYUNCA TAZE KALACAK

Doğal sağlıklı yapısı ve yemeklere kattığı lezzet ile sık sık tercih edilen sarımsak yanlış koşullar altında saklandığı takdirde kısa sürede bozulmaya ve küflenmeye başlıyor. Sarımsağın uzun süre taze kalması ve tariflerde kullanılabilmesinin önünde engel oluşturan bu hızlı bozulma sürecinden kurtulmak ise mümkün. Her evde bulunana bir malzemeden yardım aldığınızda sarımsaklar aylar boyunca taze kalıyor.

Sarımsakların en büyük düşmanı olan rutubet hava yoluyla sarımsak kök ve saplarına bulaşarak küflenmeyi başlatır. Bu sorundan kurtulmak ve sarımsakları rutubete karşı korumak için tek ihtiyaç duyacağınız şey ise her evde bulunan pirinçten 1 avuç kullanmak. Pirinç nemi çeken yapısıyla sarımsakların küflenmesini önler. Kuru kalan sarımsakları aylar boyunca dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

SARIMSAĞI PİRİNÇLE NASIL SAKLAYABİLİRSİNİZ?

Sarımsak saklamak için pirinç kullanımından yardım almak istiyorsanız o halde uygulamanız gereken yöntem oldukça basit. Sarımsağı pirinçle saklamak için ilk olarak sarımsakları ağzı kapalı bir kabın içerisine alın. Ardından sarımsakları kaba yerleştirin. Kabın tabanına 1 avuç çiğ pirinç serptikten sonra hava almayacak şekilde ağzını kapatabilirsiniz. Bu yöntem sayesinde sarımsaklar aylarca saklandıklarında bile küflenmeden kalabilirler. Sarımsakların bu şekilde güneş almayan ve serin bir yerde bekletmek de sürece yardımcı olacaktır.

SARIMSAK SAKLARKEN DİKKAT EDİN

Sarımsaklar alındıktan kısa süre sonra bozulmaya başlıyor ve küf belirtileri gösteriyorsa bu durumda bilmeniz ve farkında olmanız gereken bazı şeyler var. Sarımsakların doğru şekilde saklanması ile bozulma belirtilerini mümkün oldukça geciktirebilirsiniz.

Sarımsak saklarken direkt olarak güneş almayan, karanlık, kuru ve soğuk bir yer tercih etmelisiniz. Sarımsakları bu şekilde nem ve güneşten uzak tutarak daha uzun süre taze kalmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sarımsak saklarken dilerseniz sarımsakları tek tek soyup ardından bir kavanoza koyabilir ve üzeriniz zeytinyağı ile doldurabilirsiniz. Zeytinyağı sarımsakların bozulmasını engeller. Ayeıca bu yöntem sarımsaklara da zeytinyağına da aroma katan bir yöntemdir.