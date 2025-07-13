Yaz mevsiminde Türkiye için en kötü sınavlardan olan boğulma vakalarında acı haberler peş peşe geldi; Gaziantep, Sinop ve İstanbul'da suya giren üç kişi boğuldu.

Diyarbakır

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Kesikağaç Mahallesi'nde baba T.A, oğulları Ö.A, Ü.A. ve bir yakınıyla Dicle Nehri kenarına gitti.

Bir süre sonra serinlemek için suya giren Ü.A ile yakınları olan kişi suda çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden baba T.A, oğlu Ö.A. ile suya girdi. Çevredekilerin yardımıyla Ü.A. ile yakını sudan çıkarıldı, Ö.A ise akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan kişiler, ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, kaybolan Ö.A'nın bulunması için nehir ve çevresinde arama çalışması başlattı. Baba T.A. ile gencin yakınlarının bekleyişi sürüyor.

Gaziantep

Nizip ilçesine bağlı Kırsal Belkıs Mahallesi'nde arkadaşlarıyla Fırat Nehri'ne giren Ahmet Durmuş (15), bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Nehirden çıkarılan Durmuş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durmuş'un cenazesi otopsi için Nizip İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İstanbul

Sarıyer Kısırkaya Plajı'na gelen Hüseyin Kanat (43) serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdiğini gören çevredekiler Kanat'ı sudan çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kanat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kanat'ın cenazesi daha sonra Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan aynı bölgede denize giren Eyüp Ç. (22) de boğulma tehlikesi geçirdi. Gencin denizde çırpındığını görenler jet ski yardımıyla sahile çıkardı.

Eyüp Ç. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Sinop

Akliman bölgesi sahilinde denize giren 20 yaşındaki Polat Can Uçar ile arkadaşı 18 yaşındaki Samet Keten, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, deniz polisi ve Sinop Belediyesi cankurtaran ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Keten, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akıntıya kapılarak kaybolan Uçar ise yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Uçar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Samsun

Amasya'dan kente gelen ve Güzelyalı Mahallesi mevkisinde ailesi ile denize giren Z.A. (8) ve Y.Ç.A. (12) boğulma tehlikesi geçirdi.

İhbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlar iki kardeşi sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Boğulma tehlikesi geçiren iki kardeş sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Çocukların bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Giresun

Alınan bilgiye göre, Teyyaredüzü Mahallesi'nde denize giren Ü.E. (41), bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevredekiler tarafından sudan çıkartılan Ü.E, 112 Acil Sağlık ekiplerince Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Ü.E'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.