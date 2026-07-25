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DİCLE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın:
İ L A N
T.C. DİCLE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/72 Esas16.07.2026
Konu : TALEP

DİCLE/DİYARBAKIR SULH HUKUK MAHKEMESİ

YAKUP AKSAL ile arasında mahkememizde görülmekte olan 2026/72 esas sayılı Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ABDURRAHMAN AKSAL gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 16.07.2026

GAİP TC KİMLİK NO : 40762104486
ADI SOYADI : ABDURRAHMAN AKSAL
BABA ADI : ÖMER
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1979
DOĞUM YERİ : DİCLE

#ilangovtr Basın no ILN02517157