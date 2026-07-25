DİCLE SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
T.C. DİCLE SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. DİCLE SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/72 Esas16.07.2026
Konu : TALEP
DİCLE/DİYARBAKIR SULH HUKUK MAHKEMESİ
YAKUP AKSAL ile arasında mahkememizde görülmekte olan 2026/72 esas sayılı Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ABDURRAHMAN AKSAL gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 16.07.2026
GAİP TC KİMLİK NO : 40762104486
ADI SOYADI : ABDURRAHMAN AKSAL
BABA ADI : ÖMER
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1979
DOĞUM YERİ : DİCLE
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