Başka Dilde Aşk', 'Çakallarla Dans', 'Oflu Hoca'nın Şifresi' ve 'Diriliş Ertuğrul' gibi yapımlarda yer alan Didem Balçın, yaşadığı büyük kaybın ardından hayatında ciddi bir eleme yaptığını söyledi.

Geçen yıl babası Abdülkadir Mahmut Balçın'ı kaybeden Balçın, bu süreçte çevresindeki insanlara bakışının tamamen değiştiğini dile getirdi.

Oyuncu, "Eskiden herkesi seveyim, herkes beni sevsin telaşım vardı. Artık öyle değilim" sözleriyle dikkat çekti.

"BİR SABAH KALKTIM, 800 KİŞİYİ SİLDİM"

Sabah'ın haberine göre; Balçın, sosyal medya hesabında büyük bir temizlik yaptığını dile getirdi: "Bir sabah kalktım ve 800 kişiyi sildim."

Bu kararın ardından bir arkadaşından mesaj aldığını söyleyen Balçın, yaşadığı hayal kırıklığını da dile getirdi.

Didem Balçın,"Bir arkadaşım 'Bu beni çok üzdü' diye yazdı. Ne üzmesi? 3 senedir merhaba yok, nasılsın yok. Babam vefat ettiğinde yanımda değilsin!" şeklinde ifade etti.

Balçın sözlerini daha da netleştirerek, "800 kişiyi daha sileceğim" dedi.

Didem Balçın'ın bu çıkışı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.