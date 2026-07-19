Survivor yarışmasıyla tanınan Didem Ceran, geçirdiği 15 saatlik yüz nakli ameliyatının ardından yaptığı paylaşımlara gelen tepkilere dair açıklama yaptı.

Didem Ceran paylaştığı son videoda, hakkında CİMER'e şikayet edilmesi için imza toplandığını öğrendiğini aktardı.

Gözyaşları içinde konuşan fenomen isim, kendisine destek veren takipçilerine teşekkür ederek paylaşımlarını yalnız hissettiği için yaptığını ifade etti.

Ceran şunları söyledi:

"Beni merak eden, dua eden herkese çok teşekkür ediyorum. Ama sanırım artık çok hassaslaştım.

Bir şey paylaşmayı düşünmüyorum. Sanki insanlara kötülük yapmışım gibi davranılıyor. İmza toplamışlar, beni CİMER'e şikayet ediyorlarmış.

Bu görüntüyle sürekli karşılaşmak istemiyorlarmış. Çok özür dilerim. Ben sadece çok yalnız kaldığım için sizinle oyalanıyordum."