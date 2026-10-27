Ünlü model Didem Soydan, Trakya’da 20 dönümlük arazi satın aldığını açıkladı. 42 yaşındaki Soydan’ın bu kararı, yalnızca bir gayrimenkul yatırımı yapmaktan ibaret değil. Ünlü model, arazisini sevdikleriyle birlikte yaşayabileceği ve onların da kendi evlerini kurabileceği bir alan olarak düşündüğünü anlattı.

TRAKYA’DAN 20 DÖNÜMLÜK ARAZİ ALDI

Özel hayatına ilişkin açıklamalarıyla gündeme gelen Didem Soydan, Trakya’da 20 dönümlük arazi satın aldığını duyurdu. Ancak ünlü modelin bu yatırımla ilgili asıl planı, arazinin büyüklüğünden çok onu nasıl değerlendirmek istediğiyle ilgiliydi.

SEVDİKLERİ İÇİN BÖYLE BİR PLAN YAPTI

Arazisini sevdikleriyle bir arada yaşayabilmek için aldığını belirten Soydan, yakınlarının ihtiyaç duyduklarında burada kendi evlerini yapabilmelerini istediğini söyledi.

Ünlü model, kararının ardındaki düşünceyi şu sözlerle anlattı:

“Trakya'da sevdiklerimle birlikte yaşayabilmek için 20 dönümlük arazi aldım.”

“SEVDİKLERİMİN EV KURABİLECEĞİ BİR YERLERİ OLSUN İSTEDİM”

Satın aldığı arazinin yalnızca kendisine ait bir yaşam alanı olmasını istemediğini belirten Didem Soydan, sevdiklerinin de burada kendilerine bir yuva kurabilmesini önemsediğini dile getirdi.

Soydan, düşüncesini şu sözlerle ifade etti:

“Sevdiklerimin hiçbir şey düşünmeden ev kurabileceği bir yerleri olsun istedim. Ev ihtiyacı oldukları zaman araziyi kullanıp ev yapabilirler.”