İstanbul başsavcılığı önceki sabah İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 kişi hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet","nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

İBB başkanı ve altı kişi hakkında "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla ayrı bir soruşturma da başlatıldı.

Şu an İmamoğlu dahil 87 kişi gözaltında.

DİLEK İMAMOĞLU: KABULLENİRSEK DEMOKRASİ ÖLÜR

Gün içinde soruşturmalar ve gözaltılara karşı sesini yükselten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, akşam tüm İstanbulluları 20.30'da Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye binası önünde buluşmaya çağırdı. Büyük bir kalabalığın toplandığı Saraçhane'de CHP yöneticileri, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, belediye başkanları, milletvekilleri de vardı.

İlk olarak İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu söz aldı:

"Bugün gözaltına alınan sadece Ekrem İmamoğlu değildir. Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan 16 milyon İstanbullunun iradesidir. Bugün gözaltında olan hukuk devletidir, demokrasidir, adalettir. Size söz veriyorum, asla pes etmeyeceğiz, yolumuza devam edeceğiz. Alnımız ak başımız dik, bunca suçu, hukuksuzlukları, adaletsizlikleri kabullenmiyoruz. Kabullenirsek demokrasi ölür."

ÖZGÜR ÖZEL: PAZAR SOKAKLARA DÖKÜLMEYE ÇAĞIRIYORUM

Ardından sözü Özel aldı. CHP lideri özetle şunları söyledi:

"Yeni bir çağrımız var, o çağrımız da şudur: Dünya siyaset tek adamların diktatörlerin nasıl geldiklerine nasıl bir ülkeyi ve kıtaları felaketlere sürüklediklerini yazar. Onlara karşı nasıl başarısız olan mücadeleleri anlatır. Ancak, dünyada tek adamların diktatörlerin nasıl gittiği konusunda, örneğin geçmişte Arap Baharı denilen dönemde milyonların sokağa inmesi dışında bir çare bir seçenek yoktur."

"Şimdi buradan Ekrem başkanın selamıyla bu diktatörlükten bu tek adam rejiminden bıkanları, yoksulluktan, işsizlikten, açsızlıktan, güvencesizlikten, gelecek kaygısından bıkanları pazar sabahı sokaklara dökülmeye, cumhuriyet halk partilileri cumhurbaşkanı adayını belirlemeye, olmayanları diğer sandıkta dayanışmalarını göstermeye, Ekrem başkana, Türkiye’nin gelecek cumhurbaşkanına sahip çıkmaya çağırıyorum."

"O zaman binler, on binler, on milyonlar, hep birlikte sokaklardayız, sandıklardayız. 86 milyonu isyan etmeye, ses yükseltmeye, sesini duyurmaya yanındakini ikna etmeye, uzaktakine sesini duyurmaya, mücadeleye, ayağa kalkmaya davet ediyorum. 23 Mart'ta Ekrem gelecek, dertler bitecek. 23 Mart sandığı, erken seçimin müjdesidir öncüsüdür."

DİDEM SOYDAN "KORKMA" DİYEREK PAYLAŞTI

Bu arada model Didem Soydan da Saraçhane'deydi. Soydan, kalabalığın içinde çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından "Korkma" notuyla yayınladı.

Soydan bir sonraki paylaşımında "Ülkemiz için adalet için oradaydık! Korkma" diye yazdı. Ardından "Mustafa Kemal Atatürk bize egemenliğin kayıtsız şartsız bizim olduğunu öğretti. Haksızlığın karşısındayım" ifadelerini kullandı.