Sosyal medya paylaşımlarıyla ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Didem Soydan, bu kez aşk haberleriyle gündeme geldi.

38 yaşındaki model, İngiltere’nin başkenti Londra'da bulunan bir kafede iş insanı Emir Hacısüleymanoğlu ile görüntülendi.

İkiliyi fotoğraflayan ise tesadüfen orada bulunan Soydan'ın bir hayranı...

Hürriyet'in haberine göre, 1 aydır birlikte olan Didem Soydan ve Emir Hacısüleymanoğlu'nun ilişkilerini şimdilik gizli tutmak istiyor.

"KİRAMI ÖDEMEK İÇİN YAPMAK ZORUNDAYDIM"

Didem Soydan konuk olduğu bir programda "Siz oyunculuk yaptınız mı hiç?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Yapmak zorunda kaldım. Hiç istemeden yaptım. Çünkü kiramı ödemem gerekiyordu ve bir anda sana hiç böyle bir işle ilgili bir bilgin, tecrüben olmamasına rağmen para veriyorlar ve evinin bir aylık kirası çıkıyordu. Ben de tabii ki kabul ettim." "Hiç yeteneğim olmadığı bir sektörde iki, üç işte yer aldım. Çok uzun zamandır hayır diyorum. Teklif geldiğinde hâlâ şaşırıyorum."