Eski model ve oyuncu Didem Uzel 2012 yılında iş insanı Selim Sarı ile evlenerek ABD'ye yerleşti ve 2016'da oğlu Leo Aslan'ı kucağına aldı. Geçen yıllarda ise Türkiye'ye dönüş yapan ünlü isim, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla gündeme geldi.

Direksiyon başında gözyaşlarına boğulduğu anları yayınlayan Uzel, yeni düzene geçiş sürecinde yaşadığı duygusal zorlukları anlattı.

"KAPATTIM SANDIM AMA KAPANMAMIŞ"

Didem Uzel aslında kayıt almak istemediği bir anda yanlışlıkla kamerayı açık bıraktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bazı anlar siz kayıt düğmesine basmasanız bile sizi kaydeder. Elim değdi sandım, kapattım sandım ama kapanmamış. Kayda geçecekse o gözyaşları geçer. Size bir karne sonrası duygu dolu anlarımı çektim sanıyordum. Oysa o konuşma kaydolmamış! Kapatmak istediğim an kayıt tuşuna basıp aslında kaydetmeye başlamışım… Tam 8 dakika çekmiş."

"ASLAN AĞLAMASIN DİYE GİZLİ GİZLİ AĞLAMIŞIM"

"Oğlum Aslan anlamasın diye de gizli gizli ağlamışım… Uzun zamandır gözyaşlarım yüzüme akmamıştı. Bakmayın siz benim sürekli neşeli gülen yüzüme; benim de zayıf, kırılgan hallerim oluyor. Gözyaşlarıma gelince… Sevdiğim, bağlandığım her şeye, bazı hayallerime, planlarıma veda ettiğimin duygusallığı bu. Biraz da yeni bir düzene geçişin korkuları, endişeleri olabilir… Neyse, henüz üstesinden gelemediğim bir konum olmadı. Alla'’ın da yardımıyla bundan da çıkarız alimallah. Ama bırakın ara sıra böyle dalıp gideyim."

YENİDEN ABD'YE GİDİYORLAR

Uzel, eşinin işi nedeniyle New York'a taşınma kararı aldıklarını açıklarken, İstanbul'dan tamamen kopmadıklarını da vurguladı:

"Eşimin işi ve gelişen şartlar doğrultusunda New York'ta yaşama kararı aldık. Ancak bu sefer İstanbul bağımızı, evimizi, düzenimizi taşımıyoruz. Çok sık geleceğimizi, iki ülke arasında yaşayacağımızı söylemek isterim. Aslan ve Selim bu sene ayrı yaşamak istemedi. Seneye ne olur bilemem. Ama bu yıl eğitim hayatı Aslan'ın Amerika'da devam edecek. Ondan okuldan kopamadım, çünkü çok seviyordum."