İstanbul'da en büyüğü 6.2 olan peş peşe depremler meydana geldi. Depremlerin ardından binlerce insan sokaklara çıktı. Depremin yarattığı panikte kendisini dışarıya atan isimler arasında ünlü isimler de vardı.

Fenerbahçeli futbolcu Diego Carlos’un eşi ve çocukları İstanbul'da meydana gelen şiddetli deprem sonrası evlerini yalın ayak terk etmek zorunda kaldılar.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Naiara Carlos, komşuları ile birlikte çocuklarının da yalın ayak halde dışarıda olduğu bir video yayınladı.

Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Aston Villa'dan transfer ettiği Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos ve eşi Naiara Carlos'un 3 çocuğu ile birlikte İstanbul'da yaşıyor.