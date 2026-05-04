Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Arsenal karşısında duygularını yönetmeleri ve mümkün olduğunca iyi oynamaları gerektiğini söyledi.

Arjantinli teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında yarın Arsenal ile oynayacakları maç öncesinde Emirates Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

56 yaşındaki deneyimli teknik adam, 1-1 berabere biten maçın rövanşında sabırlı olmaları gerektiğini belirterek, "Duygularımızı yönetmeli ve mümkün olduğunca iyi oynamalıyız. Maç başlar başlamaz dengeler değişir. Sakin kalmalıyız, bu tarz maçlarda ihtiyacımız olan şey tam olarak bu." diye konuştu.

Sakatlıktan yeni çıkan ve Londra'ya getirilen Arjantinli futbolcu Julian Alvarez'in takım için önemli olduğunu vurgulayan Simeone, "Çünkü İngiltere ligini çok iyi tanıyor. Umarım yarınki maçta ihtiyaç duyulan şeyi ortaya koyabilir. Antrenörler olarak ne olabileceğini düşünmek zorundayız ama her şey oyunculara bağlı." ifadelerini kullandı.

OTEL AÇIKLAMASI

Teknik direktör Simeone, Arsenal ile oynayacakları maç öncesi Londra'daki otellerini değiştirmelerinin arkasında batıl inanç olmadığını savundu.

Arjantinli teknik adam, ekim ayında Arsenal'a 4-0 mağlup oldukları maç öncesinde kaldıkları otelde neden şimdi konaklamadıklarıyla ilgili soruya, "Bu otel daha ucuzdu. Onun için değiştirdik." yanıtını verdi.