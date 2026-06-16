Yıllardır araştırmacıların ve doğa meraklılarının ilgisini çeken ağaç, yaklaşık 33 metreyi aşan gövde çevresiyle dikkat çekiyor. Uzmanlara göre ağacın etrafını el ele tutuşarak çevrelemek için yaklaşık 18 ila 20 kişinin bir araya gelmesi gerekiyor.

Afrika kıtasının sembollerinden biri olarak görülen baobab ağaçları, bin yılı aşabilen yaşam süreleri ve devasa gövdeleriyle tanınıyor. Sagole Baobabı da bu özellikleriyle öne çıkarken, Güney Afrika'nın en büyük yerli ağacı unvanını koruyor.

DEV GÖVDESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Limpopo eyaletinin kuzeyindeki Sagole bölgesinde bulunan ağaç yaklaşık 20 metre yüksekliğe ulaşıyor. Ancak onu sıra dışı yapan özellik yüksekliğinden çok gövdesinin genişliği. Ağacın çapı 10 metrenin üzerine çıkarken, geniş taç yapısı da onlarca metreye yayılıyor.

Uzmanlar, baobabların gövdelerinde büyük miktarda su depolayabildiğini ve bu sayede kurak dönemlere dayanabildiğini belirtiyor. Afrika'nın sıcak ve kurak bölgelerinde yaşayan bu ağaçlar, çevredeki ekosistem için de önemli bir yaşam alanı oluşturuyor.

Sagole Baobabı'nın gövdesinde kuşlar ve çeşitli canlılar için doğal yaşam alanları bulunurken, ağaç yıllardır bölgeye gelen ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

DİĞER DEV BAOBABLAR ÇÖKERKEN O AYAKTA KALDI

Son yıllarda Afrika'daki bazı ünlü baobab ağaçlarının yaşlanma ve çevresel etkiler nedeniyle zarar gördüğü biliniyor. Güney Afrika'da bulunan Glencoe Baobabı ve Sunland Baobabı gibi dev ağaçların önemli bölümleri geçmiş yıllarda çökmüştü.

Bu gelişmelerin ardından Sagole Baobabı, ülkedeki en büyük ve en sağlam baobab ağacı olarak öne çıkmaya başladı. Uzmanlar, ağacın yalnızca büyüklüğü nedeniyle değil, doğal yapısını büyük ölçüde koruyabilmiş olması nedeniyle de özel bir konuma sahip olduğunu belirtiyor.

Doğa araştırmacıları, yüzlerce hatta bin yılı aşkın süredir yaşamını sürdürdüğü düşünülen ağacın, Afrika kıtasının en etkileyici doğal miraslarından biri olmaya devam ettiğini ifade ediyor.