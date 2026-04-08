Avustralya’nın ulaşım altyapısında estetik ve fonksiyonelliği buluşturan Gadigal Metro İstasyonu, 2026 Dünya Mimarlık Haberleri (WAN) Ödülleri’nde "Ulaşım" kategorisinde Altın Ödül’ün sahibi oldu.

Sydney’in kentsel dönüşüm vizyonunun en önemli halkalarından biri olan Gadigal Metro İstasyonu, mimari dünyasının prestijli organizasyonlarından biri olan 2026 WAN Ulaşım Tasarımı Ödülleri’nde zirveye yerleşti. Uçağa benzeyen Yenilikçi tasarımıyla dünya standartlarını belirleyen proje, Sydney’in tasarım odaklı kamu altyapı yatırımlarındaki başarısını bir kez daha kanıtladı.

GÜNDE 15 BİN KİŞİYE HİZMET VERİYOR

Ağustos 2024’te kapılarını açan ve günde yaklaşık 15 bin 700 yolcuya hizmet veren Gadigal İstasyonu, yerin 25 metre altında adeta küçük bir şehir gibi kurgulanmış. İstasyon, üzerinde yükselen cam cepheli ofis kulesi Parkline Place ve 234 dairelik konut binasıyla entegre bir yaşam alanı sunuyor. Şehrin merkezi iş bölgesindeki (CBD) trafik yükünü ciddi oranda azaltan yapı, modern şehirciliğin en iyi örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

10 BİN ADET RENKLİ PORSELEN KULLANILDI

İstasyon, adını bölgenin kadim sahipleri olan Gadigal halkından alarak kültürel bir derinlik taşıyor. Tasarımın en dikkat çekici noktalarından biri ise sanatçı Callum Morton’un "The Underneath" adlı eseri. 10.000 adet renkli porselen karodan oluşan ve 13 metre yüksekliğe ulaşan dev duvar resimleri, yolcuları adeta bir sanat galerisinde gibi hissettiriyor.