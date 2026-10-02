Kadir İnanır'ın yaklaşık 1 milyar TL'yi bulan mirasıyla ilgili aile içindeki tartışmalar sürerken, yeğeni Soner Arıca müzik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. “Misafir Şarkılar” turnesine hazırlanan Arıca, üç ay boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerinde hayranlarıyla buluşacak.

Turnenin ilk konserini yarın akşam İzmir Bornova Açıkhava Tiyatrosu'nda verecek olan şarkıcı, ekim ayında İstanbul, Mersin, Rize, Erzincan ve Sivas'ta sahne alacak.

3 AYDA 18 ŞEHİRDE SAHNE ALACAK

Soner Arıca'nın “Misafir Şarkılar” turnesi yaklaşık üç ay sürecek. Şarkıcı, turne kapsamında toplam 18 şehirde konser verecek.

Arıca, 9-16 Ekim tarihlerinde İstanbul'da, 17 Ekim'de Mersin'de, 23 Ekim'de Rize'de, 24 Ekim'de Erzincan'da ve 25 Ekim'de Sivas'ta sahneye çıkacak.

YEĞENLERİ MİRAS TARTIŞMASINDA

Öte yandan Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili aile cephesindeki tartışmalar devam ediyor. İnanır'ın 28 yasal mirasçısı bulunurken, oyuncunun yeğeni Levent İnanır vasiyetin hazırlanma sürecine ilişkin itirazlarını sürdürüyor.

Show Haber'e konuşan Levent İnanır, dayısının vasiyetini bilinçli şekilde imzalamadığını öne sürerek Jülide Kural'a da çağrıda bulundu.

“VASİYETİNİ BİLİNÇLİ İMZALADIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

Levent İnanır, vasiyet sürecindeki iki şahide ve hazırlanma biçimine dikkat çekerek, “Kadir Dayım'ın hiçbir birikimi oldu bittiye gelemez. Niye nikâh yapmadan her şeyini bırakıyor? Soru işareti değil mi bu? Hakim hanımın açıklama yapmasına bile müsaade etmeden onlar açıkladılar. Vasiyetini bilinçli imzaladığını düşünmüyorum” dedi.

Vasiyette yer alan iki şahitten birinin avukat, diğerinin ise Kadir İnanır'ın eski şoförü olduğunu belirten İnanır, bu kişilerle görüşüleceğini söyledi.

İnanır ayrıca, 2015 yılında hazırlanan vasiyette Jülide Kural'a bir ev bırakıldığını, 2022'de ise yeni vasiyetle tüm mal varlığının Kural'a bırakıldığını öne sürdü.

“BİZİ MİRAS İLGİLENDİRMİYOR”

Miras tartışması sürerken Kadir İnanır'ın ikiz yeğenleri Hüseyin ve Cevahir Önder de konuya ilişkin açıklama yaptı. Jülide Kural'a bırakılan miras hakkında konuşan ikiz yeğenler, “Bizi miras ilgilendirmiyor” ifadelerini kullandı.

“ONUN GİBİ DEV BİR SANATÇININ YEĞENİ OLMAK BANA YETER”

Kadir İnanır'ın yaşayan tek ağabeyi Reşit İnanır'ın oğlu Fırat İnanır da inşaatta çalışırken görüntülendi. Fırat İnanır, miras tartışmalarıyla ilgili yaklaşımını, “Onun gibi dev bir sanatçının yeğeni olmak bana yeter” sözleriyle dile getirdi.

Aile içinde miras tartışmaları sürerken Soner Arıca ise “Misafir Şarkılar” turnesiyle sahne çalışmalarına devam edecek.