Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte iş dünyasında büyüme stratejileri de önemli bir dönüşüm geçiriyor. E-ticaret, global pazarlara erişim ve veri odaklı karar alma süreçlerinin iş dünyasında rekabeti yeniden şekillendirdiğini belirten girişimci ve e-ticaret büyüme stratejileri danışmanı Samet Metin Karaman, şirketlerin sürdürülebilir büyüme için dijital ekosistemlerini bütüncül bir yaklaşımla yönetmeleri gerektiğini vurguluyor.

Dijital rekabetin kuralları değişiyor

Son yıllarda e-ticaret ve dijital pazarlama alanındaki gelişmeler, şirketlerin büyüme modellerini kökten değiştirdi. Artık büyüme yalnızca reklam yatırımlarına veya satış kanallarına bağlı değil; markaların dijital altyapılarını, operasyonlarını ve müşteri deneyimini birlikte yönetebilmeleri gerekiyor. Karaman’a göre dijital rekabet ortamında başarılı olmak için şirketlerin klasik pazarlama yaklaşımını geride bırakması gerekiyor.

“Bugün markalar için büyüme yalnızca satış hacmini artırmak anlamına gelmiyor. Veri odaklı hareket etmek, farklı pazarlarda hızlı testler yapmak ve teknolojiyi iş süreçlerine entegre etmek artık işin temel parçası haline geldi” diyen Karaman, şirketlerin dijital dönüşümü stratejik bir büyüme aracı olarak görmesi gerektiğini vurguluyor.

Startup kültürü kurumsal dünyayı dönüştürüyor

Pirahas Technology girişimiyle yazılım ve dijital projeler geliştiren Karaman’a göre kurumsal şirketlerin startup kültüründen öğreneceği önemli noktalar bulunuyor: “Startup’lar sınırlı kaynaklarla hızlı sonuç üretmek zorunda oldukları için daha çevik hareket ediyor. Büyük şirketler de bu yaklaşımı benimseyerek daha hızlı karar alabilen ve pazara daha hızlı adapte olabilen organizasyonlara dönüşebilir.”

Dijital büyümenin en önemli fırsatlarından biri de markaların uluslararası pazarlara daha kolay ulaşabilmesi. Global e-ticaret platformları sayesinde şirketler farklı ülkelerdeki tüketicilere doğrudan erişim sağlayabiliyor. Ancak bu süreçte marka güvenliği, yetkisiz satıcılar ve sahte ürünlerle mücadele gibi konular da kritik önem taşıyor.

Karaman, 2022 yılından bu yana uluslararası pazarlarda büyüme hedefi doğrultusunda yürütülen projelerde aktif rol aldığını belirtiyor. Bu kapsamda Morfose markasının global pazarlarda büyümesine yönelik yürütülen projede ekip liderliği üstlenen Karaman, markanın uluslararası e-ticaret platformlarında korunması ve doğru dağıtım stratejileriyle son tüketiciye ulaşması için kapsamlı bir yol haritası oluşturduklarını ifade ediyor.

Dijital ekonomide rekabetin her geçen gün daha da global hale geldiğini vurgulayan Karaman, doğru strateji kuran markaların kısa sürede uluslararası ölçekte büyüme fırsatı yakalayabileceğini belirtiyor. “Dijital büyüme artık yalnızca teknoloji şirketlerinin değil, her sektörden markanın gündeminde. Doğru strateji ve doğru operasyonla yerel markaların global başarı hikâyeleri yazması mümkün” diye konuşuyor.