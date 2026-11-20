Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dijital euro için takvimin yasal sürece bağlı olduğunu açıkladı. Frankfurt Avrupa Bankacılık Kongresi'nde konuşan Lagarde, yasal sürecin yıl sonuna kadar tamamlanması halinde ilk dijital euro ihracına 2029'da hazır olmayı hedeflediklerini söyledi.

Lagarde, Avrupa altyapısı üzerinde çalışacak dijital euronun, euro bölgesinin tamamında kabul edilmesi gereken bir ödeme aracı sunacağını belirtti. ECB'nin geliştirdiği proje, merkez bankası güvencesi taşıması planlanan dijital parayla nakdi tamamlamayı ve ödeme sistemlerinde dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.

KARTLI ÖDEMELERİN YÜZDE 60'INDAN FAZLASI ULUSLARARASI SİSTEMLERDE

Lagarde'ın aktardığına göre, uluslararası kart sistemleri Avrupa'daki kartlı ödemelerin yüzde 60'ından fazlasını gerçekleştiriyor. Euro bölgesindeki 21 ülkenin 14'ünde ise ulusal kart ödeme sistemi bulunmuyor.

ECB'nin son yıllarda erken adım attığı üç alanı perakende ödemeler, toptan piyasalar ve euronun uluslararası rolü olarak sıralayan Lagarde, dijital euro projesinin önemini vurguladı.

YAPAY ZEKA İÇİN 1,3 TRİLYON EUROLUK YATIRIM TAHMİNİ

Avrupa'nın ekonomik egemenliğini güçlendirmesi, sermaye piyasalarını geliştirmesi ve teknolojik bağımlılığını azaltması gerektiğini belirten Lagarde, kritik hammaddelerden teknolojiye uzanan bağımlılıkların Avrupa'ya karşı kullanılabilecek araçlara dönüştüğünü söyledi.

Lagarde, düşük büyüme, rekabetçilik sorunları ve Tek Pazar'daki eksikliklere son yıllarda ekonomik egemenlik meselesinin de eklendiğini ifade etti. Avrupa'nın küresel yapay zeka hesaplama kapasitesindeki yaklaşık yüzde 5'lik payını 2030'a kadar yüzde 15'e çıkarması için yaklaşık 1,3 trilyon euro yatırım gerekebileceğine ilişkin tahmini paylaştı.

Sermaye Piyasaları Birliği'nde yıllardır sınırlı ilerleme sağlandığını söyleyen Lagarde, Avrupa'nın tasarruflarının giderek daha büyük bölümünü yurt dışına yönlendirdiğini, büyüyen şirketlerin de finansman için başka bölgelere başvurduğunu belirtti.

Avrupa'nın bazı krizlerde hızlı, bazılarında ise yavaş hareket ettiğine dikkat çeken Lagarde, pandemide oluşturulan 800 milyar euroluk ortak borç finansmanlı toparlanma fonunu ve savunma tedarikine 150 milyar euroya kadar kredi sağlayan SAFE programını örnek gösterdi.

DİJİTAL TAHVİL VE ULUSLARARASI ÖDEME ADIMLARI

Lagarde, tokenlaştırılmış işlemlerin merkez bankası parasıyla uzlaştırılmasını sağlayan Pontes girişiminin eylül ayında başlatıldığını hatırlattı. Avrupa İstikrar Mekanizması'nın (ESM) bu altyapı üzerinden 1 milyar euroluk dijital yerel tahvil işlemi gerçekleştirdiğini aktardı.

Euronun uluslararası rolünü güçlendirmek için ECB'nin TIPS anlık ödeme sistemini diğer bölgelerdeki hızlı ödeme altyapılarıyla birbirine bağladığını belirten Lagarde, EUREP repo tesisinin şubat ayında kalıcı hale getirilerek dünya genelindeki merkez bankalarına açıldığını söyledi. Lagarde, 30'dan fazla merkez bankasının bu imkana ilgi gösterdiğini de kaydetti.