Reklam filmlerinde ve dijital içerik üretiminde son yıllarda dikkat çeken en önemli dönüşüm, görüntünün “gerçek” olup olmamasından çok nasıl algılandığına odaklanılması oldu. Özellikle Netflix gibi platformların yükselişiyle birlikte izleyicinin görsel kalite beklentisi artarken, markalar da sinematik anlatım diliyle üretilmiş reklam filmlerine yönelmeye başladı.

Bu süreçte post-prodüksiyon ve görsel efekt teknolojileri, sahnenin görünmeyen ancak belirleyici bir bileşeni haline geldi. Görüntüdeki en küçük detayın bile izleyici algısını değiştirdiği bu yeni dönemde, reklam dünyası artık estetik, gerçeklik ve dijital müdahale arasındaki çizgiyi yeniden tanımlıyor.

Görsel efekt sanatçısı Deniz Yüce, bu dönüşümün yalnızca teknik değil, aynı zamanda algısal bir kırılma olduğunu belirterek, “Artık gerçeklik dediğimiz şey, ekranın içinde yeniden inşa ediliyor” dedi.

Reklam endüstrisinde “algı odaklı görsellik” dönemi

Uzmanlara göre, günümüzde reklam filmleri yalnızca bir ürün tanıtım aracı olmaktan çıkıp, kısa metrajlı sinema deneyimlerine dönüşmüş durumda.

Işık tasarımı, renk düzenleme, dijital temizleme gibi post-prodüksiyon aşamaları, görüntünün doğal mı yoksa üretilmiş mi olduğu sorusunu giderek daha belirsiz hale getiriyor.

Bu dönüşümün merkezinde yer alan post-prodüksiyon yapılarından biri olan İstanbul merkezli Artworkslab; Amerika, Türkiye, Yunanistan, İtalya, İngiltere, İsviçre, Avustralya ve Jamaika başta olmak üzere pek çok farklı ülkedeki reklam, televizyon ve sinema projelerine görsel efekt desteği sağlayan ekip, küresel ölçekte geniş bir üretim ağıyla çalışıyor.

Sektördeki bu değişimi değerlendiren Artworkslab’in kurucusu Deniz Yüce ise, özellikle reklam filmlerinde artık “gerçeklik” kavramının teknik bir tanım olmaktan çıktığını ve daha çok bir tasarım meselesine dönüştüğünü ifade ediyor.

Reklamdan Sinemaya Uzanan Görsel Manipülasyon Zinciri

Görsel efekt teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, reklam filmleri ile sinema ve dijital platform içerikleri arasındaki görsel standart farkı giderek kapanıyor.

Özellikle Netflix, Amazon, Disney ve HBO Max gibi platformlar için üretilen içeriklerde kullanılan sinematik yaklaşım, reklam sektörüne de doğrudan yansımış durumda.

Türkiye’nin köklü post-prodüksiyon şirketlerinde görev alan ve 10 yılı aşkın süredir uluslararası çok sayıda projeye katkı sunan Deniz Yüce, bu dönüşümün teknik tarafında yer alan isimlerden biri. Bugüne kadar birçok reklam ve kurumsal projede çalıştı.

“Günümüzde en kritik değişim, izleyicinin artık gördüğüne inanmak yerine hissettiğine inanması”. Bu nedenle post-prodüksiyon süreçlerinde yalnızca teknik doğruluk değil, sahnenin duygusal bütünlüğü de belirleyici hale gelmiş durumda.

Sektörün geldiği noktada ise reklam dünyası, dijital estetik çağın en güçlü üretim alanlarından biri olarak görülüyor.