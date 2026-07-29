Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre birebir fiziki karşılığı Darphane veya Borsa nezdinde saklanan işlenmemiş kıymetli madenlerin, dağıtık defter teknolojisi altyapısına sahip bir sistem üzerinden dijital kıymetli madene dönüştürülmesi ve bunların Borsa'da işlem görmesi Bakanlığın uygun görüşüne bağlandı.

Söz konusu uygulamanın ve kayıtların tutulmasına ilişkin usul ve esasların, Bakanlığın uygun görüşü alınarak Borsa tarafından belirleneceği kaydedildi.

KIYMETLİ MADEN TAKİP SİSTEMİ İÇİN BAŞVURU VE KAYIT ŞARTI

Tebliğe eklenen geçici maddelerle Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS) ve dijital varlıklara ilişkin geçiş hükümleri de düzenlendi.

Yapılan düzenlemeye göre;

Başvuru değerlendirme süreci devam eden Türkiye'de yerleşik tüzel kişilerin KMTS kapsamında üretim yapması zorunlu hale getirildi.

KMTS kapsamında üretim yapacak rafinerilerin, bugünden itibaren 1 ay içerisinde kayıt işlemleri için Darphaneye başvuruda bulunması şartı getirildi.

Kayıt işlemlerinin onaylanmasını takip eden 1 ay içinde, kayıt tarihinden önce üretilen ve henüz satışı gerçekleştirilmemiş standart işlenmemiş ile basılı kıymetli madenlerin KMTS'ye kaydedilmesi zorunlu kılındı.

Yürürlük tarihi itibarıyla gayri maddi varlık niteliğindeki dijital kıymetli madenlere dönüştürülmüş varlıkların Borsa'da işlem görebilmesi için de Bakanlığın uygun görüşünün alınması gerekecek