Dijital ödeme sistemlerinde artan işlem hacmiyle birlikte güvenlik açıkları ve altyapı kaynaklı riskler yeniden gündeme geldi.

Özellikle milyonlarca kullanıcının aynı anda işlem yaptığı fintech platformlarında, sistem mimarisindeki küçük hataların dahi büyük ölçekli sorunlara yol açabileceği belirtiliyor.

Sektör temsilcileri, gerçek zamanlı çalışan ödeme altyapılarında gecikme, veri tutarsızlığı ve entegrasyon hatalarının doğrudan finansal riske dönüşebildiğine dikkat çekiyor.

Bu durum, bankacılık dışı dijital finans sistemlerinde güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Ozan Elektronik Para Türkiye’de Backend Takım Lideri ve Superapp Backend Mimari Sorumlusu olarak görev yapan, kariyerinde büyük ölçekli kurumlarda kritik fintech altyapılarını yöneten deneyimli mimar Harun Sokullu konuyla ilgili bilgi verdi…

Mimari Hata, Güvenlik Açığının Kendisidir

Harun Sokullu, dijital ödeme sistemlerinde en kritik sorunun yalnızca dış saldırılar olmadığını, asıl riskin yanlış tasarlanmış sistem mimarilerinden kaynaklandığını belirtiyor.

Sokullu, kariyerinde Türkiye’nin önde gelen bankalarından birinde Yazılım Mimarı, Doğuş Teknoloji’de Kıdemli Yazılım Uzmanı ve şu anda Ozan Elektronik Para Türkiye’de Backend Takım Lideri ile Superapp Backend Mimari Sorumlusu unvanlarıyla 12 yılı aşkın süredir finansal sistemler ve yüksek hacimli veri altyapıları üzerine çalıştı.

Akbank’ta 12 milyondan fazla kullanıcının işlem yaptığı finansal arama ve chatbot sisteminin backend mimarisini tasarlaması, bu alandaki en dikkat çeken projeleri arasında yer aldı.

Sokullu’ya göre özellikle gerçek zamanlı işlem yapan sistemlerde “gecikme toleransı” neredeyse sıfıra yakın olmalı.

Aksi durumda hem fraud (dolandırıcılık) tespiti gecikebiliyor hem de kullanıcı işlemlerinde zincirleme hatalar oluşabiliyor.

Ölçek Büyüdükçe Risk Görünmez Hale Geliyor

Ozan Elektronik Para’daki görevinde 271 binden fazla aktif kullanıcının işlem yaptığı bir fintech altyapısını yöneten Sokullu, regülasyon uyumluluğu ve veri bütünlüğünün en kritik iki unsur olduğunu vurguluyor.

Daha önce geliştirdiği fraud ve backoffice sistemlerinde işlem gecikmelerini yüzde 50’ye kadar düşürdüğünü belirten Sokullu, bu tür optimizasyonların doğrudan risk yönetimine etki ettiğini ifade ediyor.

Dijital finans sistemlerinde kritik altyapı tasarımları geliştirmesi ve milyonlarca kullanıcıya hizmet eden platformlarda görev alması nedeniyle Harun Sokullu’nun görüşlerine yer verildi.

Sokullu’ya göre, ölçek büyüdükçe güvenlik açıkları görünmez hale geliyor ve bu durum en büyük operasyonel risklerden birini oluşturuyor.