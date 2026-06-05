Norveç’in kuzeyindeki Nordland eyaletinde yer alan ve Kuzey Kutup Dairesi’nin 220 kilometre içerisindeki Rombaksfjorden fiyordunu geçen Halogaland Köprüsü, bölgedeki stratejik ulaşım ağının en önemli halkalarından biri olmayı sürdürüyor. İnşaatına 2013 yılında başlanan ve 9 Aralık 2018 tarihinde resmi açılışı gerçekleştirilen köprü, ülkenin ana kuzey-güney aksı olan Avrupa E6 Yolu’nu birbirine bağlıyor.

EN BÜYÜK İKİNCİ ASMA KÖPRÜ

Toplam 1.533 metre uzunluğa ve 1.145 metrelik bir ana açıklığa sahip olan Halogaland Köprüsü, Kuzey Kutup Dairesi içinde inşa edilmiş en uzun asma köprü unvanını taşıyor. Yapı aynı zamanda, Norveç genelindeki en büyük ikinci asma köprü konumunda bulunuyor.

Köprünün ana taşıyıcı sistemini, fiyort zemininden 179 metre yüksekliğe ulaşan A şeklindeki iki adet beton kule oluşturuyor. Araç geçişini sağlayan köprü tabliyesi ise toplamda 7.000 ton ağırlığında, yaklaşık 30 çelik kutu kiriş bölümünün birleştirilmesiyle meydana getirildi.

18 KİLOMETRE KISALTTI

Köprünün hizmete girmesinden önce, Narvik ve Bjerkvik bölgeleri arasındaki ulaşım fiyort çevresini dolaşan, kış aylarında kar, buzlanma ve heyelan riski taşıyan virajlı bir kara yolu üzerinden sağlanmaktaydı.

Halogaland Köprüsü’nün açılmasıyla birlikte iki merkez arasındaki karayolu mesafesi yaklaşık 18 kilometre kısaldı. Bölge havalimanına erişim süresi önemli ölçüde azaldı. Kuzey Norveç ile Kuzey Avrupa arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında yol güvenliği ve lojistik süreklilik sağlandı.

ZORLU İKLİM ŞARTLARINDA İNŞA EDİLDİ

Proje, saatte 130 kilometreyi aşan rüzgarlar, yıl içinde 40 dereceyi bulan sıcaklık değişimleri ve dik kayalık uçurumlardan oluşan coğrafi koşullar altında inşa edildi.

Mühendislik ekibi, bu çevre koşullarına karşı ince ve aerodinamik bir yapı tasarımı uyguladı. Yapının stabilitesini artırmak adına ana kablolar doğrudan fiyort kenarındaki dağ kayağına sabitlendi. İnşaat esnasında köprü temelleri su altına yerleştirilen beton kesonlar üzerine oturtulurken, kulelerin yapımında "kayar kalıp" tekniği kullanıldı. Çelik tabliye bloklarının deniz yoluyla taşınarak dikey askı halatlarına monte edilmesinin ardından yapı, ağır vasıtalarla gerçekleştirilen yük testlerinin ardından trafiğe açıldı.

Milyarlarca Norveç kronu (yüz milyonlarca dolar) maliyetle tamamlanan projenin yapımında 900’den fazla işçi, yaklaşık 5 yıl boyunca görev yaptı.