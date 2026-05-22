17 Kasım 2025’te geliştirici Henderson Land Development, Hong Kong’un Yeni Merkez Sahili’nde konumlanan ve “Köprü” olarak anılan Central Yards projesini resmen duyurdu. Dikey gökdelen anlayışının dışına çıkan yapı, Victoria Limanı boyunca yaklaşık 400 metre uzanan yatay bir kentsel omurga olarak tasarlandı.

“Groundscraper” olarak bilinen bu yatay gökdelen yaklaşımı, Hong Kong’daki sıkı yükseklik sınırlamalarına bir çözüm olarak geliştirildi. Victoria Limanı’nın korunması için getirilen görsel koridor kısıtlamaları nedeniyle bölgede yeni yüksek kuleler inşa etmek mümkün değil. Bu nedenle proje, dikey yoğunluk yerine yatay yayılımı ve kamusal alanları öne çıkarıyor.

İLK ETAP 2027'DE TAMAMLANACAK

Central Yards, iki aşamada tamamlanacak ve toplamda 1,6 milyon metrekareyi aşan brüt alana sahip olacak. Projede 700.000 metrekareden fazla ofis alanı, ticari bölümler, kültürel mekanlar ve geniş kamusal yeşil alanlar yer alacak. İlk fazın 2027’de, ikinci fazın ise 2032’de açılması planlanıyor.

ULUSLARARASI TASARIM İŞ BİRLİĞİ

Proje, Lead8, AL_A, UNStudio, PWP Landscape Architecture ve Speirs Major gibi farklı ülkelerden mimarlık ve tasarım ekiplerinin ortak çalışmasıyla geliştiriliyor. Bu yaklaşım, yapıya “kentsel omurga” niteliği kazandırarak Central bölgesini sahil hattına bağlamayı amaçlıyor.

300 METRELİK ASMA BAHÇESİ OLACAK

Yapının en dikkat çekici bölümlerinden biri, 300 metre uzunluğundaki asma bahçe olacak. 400’den fazla ağaç ve 280 bitki türüyle oluşturulacak bu alan, yaklaşık 28.000 metrekarelik kamusal yeşil alan sunacak. Bu yeşil sistem ciddi mühendislik gerektiriyor: Ağaçların toplam ağırlığı yüzlerce tonu buluyor. Bu nedenle projede yağmur suyu toplama, akıllı sulama ve sensör tabanlı su yönetim sistemleri kullanılarak kaynak verimliliği sağlanacak.