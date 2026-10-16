Kur’an-ı Kerim’in surelerinde bolluk ile rızkın sembolü olarak anılan özel bir bitki türü, bu yılki tarım sezonunda elde edilen rekor rekolteyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Halk arasında ‘bereket bitkisi’ olarak bilinen bu bitki, toprağa ekildiği andan itibaren çevresindeki tüm tarım arazilerinin yapısını olumlu yönde etkiliyor. Toprağın mineral dengesini güçlendirmesi ve iklim şartlarına direnç göstermesi sayesinde bu yıl yapılan tarladaki toplama çalışmaları, üreticilerin yüzünü güldüren tarihi bir seviyeye ulaştı.

EKİLDİĞİ ALANDA VERİMİ İKİYE KATLIYOR

Çiftçilerin ve tarım uzmanlarının yakından takip ettiği hasatta, reyhanın yani diğer adıyla fesleğenin kök saldığı topraklarda mikro-organizma faaliyetlerinin hızla arttığı gözlemlendi. En verimsiz kabul edilen alanlarda bile beklenenin çok üzerinde bir büyüme gösteren bu mucizevi tür, rekor rekolteye ulaşmakla kalmadı, komşu parsellerdeki diğer mahsullerin de kalitesini yükseltti. Toprağın nemini koruma kapasitesini artıran ve zararlı haşereleri doğal kokusuyla uzak tutan reyhan, tarım dünyasında devrim niteliğinde bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

HASAT ZAMANI GELDİĞİNDE TARLALARDAN BEREKET FIŞKIRDI

Bölgede yürütülen yoğun çalışmaların ardından başlayan reyhan hasadında, dekar başına elde edilen tonaj hem üreticileri hem de ziraat mühendislerini hayrete düşürdü. Geçmiş yılların ortalamasını katlayarak rekor kıran bu bereketli ürün, pazarda da büyük bir taleple karşılaştı. Yöre halkının asırlardır sürdürdüğü geleneksel yöntemlerle modern tarım tekniklerinin birleşmesi sonucu ortaya çıkan bu tablo, "mübarek bitki" unvanının hakkını bir kez daha verdi. Uzmanlar, önümüzdeki sezonlarda bu kadim türün ekim alanlarının genişletileceğini öngörüyor.

MUCİZE BİTKİ TOPRAĞI YENİLİYOR

Hem gastronomi hem tıbbi aromatik pazarda değeri her geçen gün artan reyhan; toprağa salgıladığı doğal asitlerle toprağı yeniliyor, böcekleri uzak tutuyor ve yüksek eterik yağ oranıyla bu yıl üreticisine rekor kazanç sağlıyor.