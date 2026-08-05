DİKİLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. DİKİLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/275 Esas

DAVALI : MERT MANAZ

Davacılar , GÖRKEM DERİCİ, MEHMET DERİCİ ile Davalılar , MERT MANAZ, SELİM ÇUVALCI, URAS ANKARA OTOMOTİV İNŞAAT NAKLİYE VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Mahkemenizce adresinize tebligat yapılamamıştır. Dava dilekçesinin (30.05.2025 tarihli araç satış sözleşmesi nedeni ile 600.000 TL ve 11.700 Amerikan Doları ile 1.180.000,00-TL' talebi) ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde davaya cevap verebileceğiniz, bu süre içinde cevap vermediğiniz takdirde davacının ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, cevap dilekçesini HMK'nun 129. maddesine uygun bir şekilde düzenlemeniz gerektiği hususu Dava Dilekçesi tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02524287