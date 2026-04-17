DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DİKİLİ BELEDİYESİ
TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ İLANI
|1- İHALENİN KONUSU: Mülkiyeti belediyemize ait 18 adet, aşağıda niteliği, ada, parsel numarası toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazların satış ihalesi işidir.
|S.NO
|İLİ
|İLÇESİ
|MAHALLESİ
|ADA
|PARSEL
|ALAN (m²)
|MUHAMMEN BEDEL (TL)
|HİSSE NİSPETİ
|GEÇİCİ TEMİNAT (%3)
|ŞARTNAME BEDELİ (TL)
|İHALE TÜRÜ
|İHALE TARİHİ
|İHALE SAATİ
|NİTELİK
|1
|İZMİR
|DİKİLİ
|İSMETPAŞA
|844
|1
|410 m²
|₺ 5.000.000,00
|TAM
|₺ 150.000,00
|₺ 5.000,00
|AÇIK
|30.04.2026
|13:30
|ARSA
|2
|İZMİR
|DİKİLİ
|İSMETPAŞA
|844
|2
|410 m²
|₺ 5.000.000,00
|TAM
|₺ 150.000,00
|₺ 5.000,00
|AÇIK
|30.04.2026
|13:40
|ARSA
|3
|İZMİR
|DİKİLİ
|İSMETPAŞA
|844
|3
|405 m²
|₺ 4.950.000,00
|TAM
|₺ 148.500,00
|₺ 5.000,00
|AÇIK
|30.04.2026
|13:50
|ARSA
|4
|İZMİR
|DİKİLİ
|İSMETPAŞA
|844
|5
|374,80 m²
|₺ 4.500.000,00
|TAM
|₺ 135.000,00
|₺ 5.000,00
|AÇIK
|30.04.2026
|14:00
|ARSA
|5
|İZMİR
|DİKİLİ
|İSMETPAŞA
|844
|6
|427,86 m²
|₺ 5.150.000,00
|TAM
|₺ 154.500,00
|₺ 5.000,00
|AÇIK
|30.04.2026
|14:10
|ARSA
|6
|İZMİR
|DİKİLİ
|İSMETPAŞA
|844
|7
|438,33 m²
|₺ 5.250.000,00
|TAM
|₺ 157.500,00
|₺ 5.000,00
|AÇIK
|30.04.2026
|14:20
|ARSA
|7
|İZMİR
|DİKİLİ
|İSLAMLAR
|107
|2
|429,40 m²
|₺ 4.000.000,00
|TAM
|₺ 120.000,00
|₺ 5.000,00
|AÇIK
|30.04.2026
|14:30
|ARSA
|8
|İZMİR
|DİKİLİ
|İSLAMLAR
|123
|1
|379,81 m²
|₺ 3.500.000,00
|TAM
|₺ 105.000,00
|₺ 5.000,00
|AÇIK
|30.04.2026
|14:40
|ARSA
|9
|İZMİR
|DİKİLİ
|İSLAMLAR
|101
|1
|438,78 m²
|₺ 3.650.000,00
|TAM
|₺ 109.500,00
|₺ 5.000,00
|AÇIK
|30.04.2026
|14:50
|ARSA
|10
|İZMİR
|DİKİLİ
|İSLAMLAR
|104
|4
|442,73 m²
|₺ 3.650.000,00
|TAM
|₺ 109.500,00
|₺ 5.000,00
|AÇIK
|30.04.2026
|15:00
|ARSA
|11
|İZMİR
|DİKİLİ
|İSLAMLAR
|112
|2
|519,91 m²
|₺ 3.970.000,00
|TAM
|₺ 119.100,00
|₺ 5.000,00
|AÇIK
|30.04.2026
|15:10
|ARSA
|12
|İZMİR
|DİKİLİ
|İSLAMLAR
|122
|4
|493,25 m²
|₺ 3.900.000,00
|TAM
|₺ 117.000,00
|₺ 5.000,00
|AÇIK
|30.04.2026
|15:20
|ARSA
|13
|İZMİR
|DİKİLİ
|İSLAMLAR
|122
|5
|497,71 m²
|₺ 4.000.000,00
|TAM
|₺ 120.000,00
|₺ 5.000,00
|AÇIK
|30.04.2026
|15:30
|ARSA
|14
|İZMİR
|DİKİLİ
|İSLAMLAR
|122
|6
|625,62 m²
|₺ 5.300.000,00
|TAM
|₺ 159.000,00
|₺ 5.000,00
|AÇIK
|30.04.2026
|15:40
|ARSA
|15
|İZMİR
|DİKİLİ
|ÇANDARLI
|1604
|27
|274,84 m²
|₺ 4.500.000,00
|TAM
|₺ 135.000,00
|₺ 5.000,00
|AÇIK
|30.04.2026
|15:50
|ARSA
|16
|İZMİR
|DİKİLİ
|ÇANDARLI
|885
|1
|338,79 m²
|₺ 8.000.000,00
|TAM
|₺ 240.000,00
|₺ 5.000,00
|AÇIK
|30.04.2026
|16:00
|ARSA
|17
|İZMİR
|DİKİLİ
|ÇANDARLI
|1621
|7
|45,98 m²
|₺ 5.750.000,00
|TAM
|₺ 172.500,00
|₺ 5.000,00
|AÇIK
|30.04.2026
|16:10
|KARGİR BİNA
|18
|İZMİR
|DİKİLİ
|KIZILÇUKUR
|111
|203
|53.698,44 m²
|₺ 40.500.000,00
|TAM
|₺ 1.215.000,00
|₺ 5.000,00
|KAPALI
|30.04.2026
|16:20
|PALAMUTLU TARLA
|2- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:
|İhale listesinde yer alan 1'den 17'a kadar numaralandırılmış olan taşınmazlar, 2886 sayılı Kanun’un 35/c maddesine göre açık teklif usulü; 18 numaralı taşınmaz ise 2886 sayılı Kanun’un 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.
|3- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:
|İhale şartnamesi 5.000,00 TL karşılığında, ihale tarihinden 1 (bir) gün önceki mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilecektir.
|4-GEÇİCİ TEMİNAT:
|Geçici teminat bedelleri; Halk Bankası TR64 0001 2009 7220 0007 0000 06 IBAN numaralı Dikili Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü "İhale Teminat Hesabı"na yatırılacaktır.
|5- İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİMİ:
|2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a ve 35/c maddeleri uyarınca ihale; 30.04.2026 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi, 304 Sokak, No:6 adresinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda, Encümen huzurunda ve şartname gereğince yapılacaktır.
|İhaleye iştirak edeceklerin, 18 nolu ihale için aşağıda talep edilen belgelerle birlikte Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne en geç 30.04.2026 günü saat 16:00’a kadar, alındı belgesi karşılığında elden teslim etmeleri ya da taahhütlü posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresinden sonra yapılan başvurular İhale Komisyonu’nca kesinlikle kabul edilmeyecektir.
|6- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
|Gerçek ve Tüzel Kişilerden istenen belgeler şunlardır:
|a-)Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
|b-)Geçici Teminat Bedeli Makbuzu.
|c-)Nüfus Cüzdanı Sureti (fotokopisi veya e-Devlet çıktısı)
|d-)Kanunî Tebligat Adresi (e-Devlet üzerinden alınacak yerleşim yeri belgesi).
|e-)Vekaletten katılıyor ise; 2026 yılı içerisinde geçerliliği bulunan,ihaleye katılmaya yetkili noter onaylı vekaletname.
|f-)Dikili Belediyesi’nden ve ilgili Vergi Dairesi’nden alınacak "Borcu Yoktur" belgeleri.
|g-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu (Şartname bedeli).
|h-)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Oda’dan (Ticaret, Sanayi, Esnaf vb.), ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Sicil Tasdiknamesi / Faaliyet Belgesi.
|i-)2886 sayılı Kanun gereği ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyan (EKAP).
|j-)Şirket kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa ,şirketi temsil yetkisi olduğuna dair yetki belgesi imza sirküleri.
|7- 18 NOLU İHALE (KAPALI TEKLİF) İÇİN TEKLİF HAZIRLAMA:
|Teklifler, aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde iki zarf halinde hazırlanacaktır:
|A) İÇ ZARF
|Teklif Mektubu: Şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilmeli; teklifler hem rakamla hem de yazıyla açıkça yazılmalıdır. Üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler geçersiz sayılacaktır.
|Kapatılması: Teklif mektubu bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı (veya unvanı) ve adresi yazılır. Zarfın kapanan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir.
|C) DIŞ ZARF
|Dış zarfın içine; yukarıdaki 6. maddede belirtilen tüm belgeler ve kapatılmış olan İç Zarf konulur.
|Kapatılması: Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı (veya unvanı), adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın mühürlenmesi veya imzalanıp kaşelenmesi zorunludur.
|8-Taşınmazların imar durumu, şerh ve takyidat bilgileri ihale şartnamesinde yer almaktadır.
|9-İhaleye katılmak için 2886 sayılı Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik’teki niteliklere haiz olmak şarttır.
|10-İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.
|11- İhale için istekli gelmediği takdirde, ikinci ihale 08.05.2026 tarihinde aynı saat ve yerde, aynı şartlar ile yapılacaktır.
|12- İstekliler şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.
|13- İhale ile ilgili olarak doğacak her türlü vergi, resim, harç ve diğer giderler (satışa ilişkin tüm masraflar dahil) istekliye aittir.
|14- Taşınmazın fuzulî işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzulî şâgili bu taşınmazdan tahliye etme konusunda hiçbir sorumluluk yüklenemez ve alıcı, bu durumu Belediyeden talep edemez.
|15-Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|İlan olunur.
