DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1- İHALENİN KONUSU: Mülkiyeti belediyemize ait 18 adet, aşağıda niteliği, ada, parsel numarası toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazların satış ihalesi işidir.

S.NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL ALAN (m²) MUHAMMEN BEDEL (TL) HİSSE NİSPETİ GEÇİCİ TEMİNAT (%3) ŞARTNAME BEDELİ (TL) İHALE TÜRÜ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ NİTELİK

1 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 844 1 410 m² ₺ 5.000.000,00 TAM ₺ 150.000,00 ₺ 5.000,00 AÇIK 30.04.2026 13:30 ARSA

2 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 844 2 410 m² ₺ 5.000.000,00 TAM ₺ 150.000,00 ₺ 5.000,00 AÇIK 30.04.2026 13:40 ARSA

3 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 844 3 405 m² ₺ 4.950.000,00 TAM ₺ 148.500,00 ₺ 5.000,00 AÇIK 30.04.2026 13:50 ARSA

4 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 844 5 374,80 m² ₺ 4.500.000,00 TAM ₺ 135.000,00 ₺ 5.000,00 AÇIK 30.04.2026 14:00 ARSA

5 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 844 6 427,86 m² ₺ 5.150.000,00 TAM ₺ 154.500,00 ₺ 5.000,00 AÇIK 30.04.2026 14:10 ARSA

6 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 844 7 438,33 m² ₺ 5.250.000,00 TAM ₺ 157.500,00 ₺ 5.000,00 AÇIK 30.04.2026 14:20 ARSA

7 İZMİR DİKİLİ İSLAMLAR 107 2 429,40 m² ₺ 4.000.000,00 TAM ₺ 120.000,00 ₺ 5.000,00 AÇIK 30.04.2026 14:30 ARSA

8 İZMİR DİKİLİ İSLAMLAR 123 1 379,81 m² ₺ 3.500.000,00 TAM ₺ 105.000,00 ₺ 5.000,00 AÇIK 30.04.2026 14:40 ARSA

9 İZMİR DİKİLİ İSLAMLAR 101 1 438,78 m² ₺ 3.650.000,00 TAM ₺ 109.500,00 ₺ 5.000,00 AÇIK 30.04.2026 14:50 ARSA

10 İZMİR DİKİLİ İSLAMLAR 104 4 442,73 m² ₺ 3.650.000,00 TAM ₺ 109.500,00 ₺ 5.000,00 AÇIK 30.04.2026 15:00 ARSA

11 İZMİR DİKİLİ İSLAMLAR 112 2 519,91 m² ₺ 3.970.000,00 TAM ₺ 119.100,00 ₺ 5.000,00 AÇIK 30.04.2026 15:10 ARSA

12 İZMİR DİKİLİ İSLAMLAR 122 4 493,25 m² ₺ 3.900.000,00 TAM ₺ 117.000,00 ₺ 5.000,00 AÇIK 30.04.2026 15:20 ARSA

13 İZMİR DİKİLİ İSLAMLAR 122 5 497,71 m² ₺ 4.000.000,00 TAM ₺ 120.000,00 ₺ 5.000,00 AÇIK 30.04.2026 15:30 ARSA

14 İZMİR DİKİLİ İSLAMLAR 122 6 625,62 m² ₺ 5.300.000,00 TAM ₺ 159.000,00 ₺ 5.000,00 AÇIK 30.04.2026 15:40 ARSA

15 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI 1604 27 274,84 m² ₺ 4.500.000,00 TAM ₺ 135.000,00 ₺ 5.000,00 AÇIK 30.04.2026 15:50 ARSA

16 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI 885 1 338,79 m² ₺ 8.000.000,00 TAM ₺ 240.000,00 ₺ 5.000,00 AÇIK 30.04.2026 16:00 ARSA

17 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI 1621 7 45,98 m² ₺ 5.750.000,00 TAM ₺ 172.500,00 ₺ 5.000,00 AÇIK 30.04.2026 16:10 KARGİR BİNA

18 İZMİR DİKİLİ KIZILÇUKUR 111 203 53.698,44 m² ₺ 40.500.000,00 TAM ₺ 1.215.000,00 ₺ 5.000,00 KAPALI 30.04.2026 16:20 PALAMUTLU TARLA

2- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale listesinde yer alan 1'den 17'a kadar numaralandırılmış olan taşınmazlar, 2886 sayılı Kanun’un 35/c maddesine göre açık teklif usulü; 18 numaralı taşınmaz ise 2886 sayılı Kanun’un 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.

3- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:

İhale şartnamesi 5.000,00 TL karşılığında, ihale tarihinden 1 (bir) gün önceki mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilecektir.

4-GEÇİCİ TEMİNAT:

Geçici teminat bedelleri; Halk Bankası TR64 0001 2009 7220 0007 0000 06 IBAN numaralı Dikili Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü "İhale Teminat Hesabı"na yatırılacaktır.

5- İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİMİ:

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a ve 35/c maddeleri uyarınca ihale; 30.04.2026 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi, 304 Sokak, No:6 adresinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda, Encümen huzurunda ve şartname gereğince yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, 18 nolu ihale için aşağıda talep edilen belgelerle birlikte Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne en geç 30.04.2026 günü saat 16:00’a kadar, alındı belgesi karşılığında elden teslim etmeleri ya da taahhütlü posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresinden sonra yapılan başvurular İhale Komisyonu’nca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Gerçek ve Tüzel Kişilerden istenen belgeler şunlardır:

a-)Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

b-)Geçici Teminat Bedeli Makbuzu.

c-)Nüfus Cüzdanı Sureti (fotokopisi veya e-Devlet çıktısı)

d-)Kanunî Tebligat Adresi (e-Devlet üzerinden alınacak yerleşim yeri belgesi).

e-)Vekaletten katılıyor ise; 2026 yılı içerisinde geçerliliği bulunan,ihaleye katılmaya yetkili noter onaylı vekaletname.

f-)Dikili Belediyesi’nden ve ilgili Vergi Dairesi’nden alınacak "Borcu Yoktur" belgeleri.

g-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu (Şartname bedeli).

h-)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Oda’dan (Ticaret, Sanayi, Esnaf vb.), ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Sicil Tasdiknamesi / Faaliyet Belgesi.

i-)2886 sayılı Kanun gereği ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyan (EKAP).

j-)Şirket kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa ,şirketi temsil yetkisi olduğuna dair yetki belgesi imza sirküleri.

7- 18 NOLU İHALE (KAPALI TEKLİF) İÇİN TEKLİF HAZIRLAMA:

Teklifler, aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde iki zarf halinde hazırlanacaktır:

A) İÇ ZARF

Teklif Mektubu: Şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilmeli; teklifler hem rakamla hem de yazıyla açıkça yazılmalıdır. Üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler geçersiz sayılacaktır.

Kapatılması: Teklif mektubu bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı (veya unvanı) ve adresi yazılır. Zarfın kapanan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarfın içine; yukarıdaki 6. maddede belirtilen tüm belgeler ve kapatılmış olan İç Zarf konulur.

Kapatılması: Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı (veya unvanı), adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın mühürlenmesi veya imzalanıp kaşelenmesi zorunludur.

8-Taşınmazların imar durumu, şerh ve takyidat bilgileri ihale şartnamesinde yer almaktadır.

9-İhaleye katılmak için 2886 sayılı Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik’teki niteliklere haiz olmak şarttır.

10-İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.

11- İhale için istekli gelmediği takdirde, ikinci ihale 08.05.2026 tarihinde aynı saat ve yerde, aynı şartlar ile yapılacaktır.

12- İstekliler şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.

13- İhale ile ilgili olarak doğacak her türlü vergi, resim, harç ve diğer giderler (satışa ilişkin tüm masraflar dahil) istekliye aittir.

14- Taşınmazın fuzulî işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzulî şâgili bu taşınmazdan tahliye etme konusunda hiçbir sorumluluk yüklenemez ve alıcı, bu durumu Belediyeden talep edemez.

15-Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.