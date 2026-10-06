Birçok otomobilin iç dikiz aynasında bulunan küçük mandal, özellikle gece yolculuklarında kullanılan manuel karartma sisteminin bir parçası. Sürücü mandalı hareket ettirdiğinde aynanın konumu değişerek güçlü far ışığının doğrudan göze yansımasının önüne geçiliyor.

KÜÇÜK MANDAL GECE SÜRÜŞLERİ İÇİN KULLANILIYOR

İç dikiz aynasının alt kısmında bulunan kol, gündüz ve gece kullanım konumları arasında geçiş yapılmasını sağlıyor. Normal konumda ayna arkadaki görüntüyü daha parlak şekilde yansıtırken, mandal hareket ettirildiğinde yansımanın şiddeti azalıyor. Mandal çekildiğinde veya itildiğinde aynanın açısı küçük miktarda değişiyor. Böylece arkadan gelen aracın güçlü farları sürücünün gözüne doğrudan yansımak yerine farklı bir açıya yönlendiriliyor.

ARKADAKİ GÖRÜNTÜ KAYBOLMUYOR

Sistem aynayı tamamen karartmıyor. Aynanın özel yapısı sayesinde daha düşük şiddette ikinci bir yansıma kullanılıyor. Bu sayede sürücü arkasındaki araçları görmeye devam ederken farların oluşturduğu parlama önemli ölçüde azaltılıyor.

AYNANIN İÇİNDEKİ SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Manuel karartmalı dikiz aynalarında cam ve yansıtıcı yüzey belirli bir açıyla konumlandırılıyor. Mandalın hareketi aynanın açısını değiştirerek sürücünün baktığı yansımayı farklılaştırıyor. Gece konumunda daha zayıf yansıma sürücünün görüşüne yöneliyor. Bu özellik manuel karartmalı iç dikiz aynalarında bulunuyor. Otomatik kararan dikiz aynalarında ise ışık seviyesi elektronik sistem tarafından algılanarak yansımanın parlaklığı otomatik şekilde azaltılıyor.