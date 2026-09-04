Küresel ekonomide kartların yeniden dağıtılmasına yol açabilecek kritik saatler başladı. Kapalıçarşı’daki dev sarraflardan mahalle arasındaki kuyumculara, bireysel birikim sahiplerinden dev uluslararası fon yöneticilerine kadar finans dünyasının tüm aktörleri bugün açıklanacak bu dev verilere kilitlenmiş durumda.

Sözcü TV ekranlarında altın fiyatlarına yönelik beklentilerini paylaşan Sözcü yazarı ve Vergi Uzmanı Mahmut Aydoğmuş açıklanacak verinin altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyebileceğini belirtti.

Açıklanacak olan istihdam rakamları, güvenli liman olarak görülen altının orta ve uzun vadeli rotasını çizerken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında alacağı faiz kararına ilişkin beklentileri de doğrudan şekillendirecek.

Piyasalar, özellikle zayıf gelebilecek bir istihdam tablosunun ya da işsizlik oranlarında yaşanabilecek olası bir tırmanışın, Fed’in faiz artırımı ihtimallerini büyük ölçüde zayıflatacağını öngörüyor. Faiz baskısının hafiflemesi fikri ise doğrudan değerli metallere güç vererek altın fiyatlarına yukarı yönlü güçlü bir ivme kazandırabilir.

ONS VE GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ İVMESİ

Kritik veri öncesinde gece seansından itibaren altın cephesindeki hareketlilik gözle görülür şekilde arttı. Piyasaların kapanışa doğru yaklaştığı haftanın son işlem gününde, gece saatlerinde atağa geçen ons altın 4 bin 486 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Gece yakaladığı bu yukarı yönlü ivmeyi sabah seansında da korumaya çalışan ons altın, bugün sabah saat TSİ 09.42 itibarıyla 4 bin 480 dolar seviyesinde dengelenme çabasını sürdürüyor.

Ons altındaki bu canlılığa paralel olarak iç piyasada gram altın tarafında da yukarı yönlü seyir dikkat çekiyor. Güne primli başlayan gram altın, sabah seansında TSİ 09.42 sularında 6 bin 955 lira seviyesinden işlem görerek yatırımcısının takibinde kalmaya devam ediyor.

"ALTIN HAFTAYI YÜKSELİŞLE KAPATABİLİR"

İKİ FARKLI SENARYO: ALTIN NE YÖNE KIRILACAK?

Hatırlanacağı üzere, temmuz ayında açıklanan istihdam verisi eksi 23 bin seviyesine gerileyerek küresel piyasalarda tam anlamıyla bir soğuk duş etkisi yaratmış ve durgunluk endişelerini tetiklemişti. Ağustosa ilişkin veri paketinde ise piyasa konsensüsü 58 bin artış yaşanacağı yönünde şekillendi. Açıklanacak veri öncesinde masada öne çıkan iki ana senaryo şu şekilde sıralanıyor:

1. Senaryo: Verilerin Pozitif Gelmesi (Beklenti Üstü)

İstihdam rakamlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi durumunda, ABD ekonomisinin güçlü duruşunu ve direncini koruduğu algısı pekişecektir. Bu tablo, doları küresel ölçekte yeniden güç kazanmasına yol açabilir. Doların güçlenmesi ise ons altın fiyatları üzerinde doğrudan aşağı yönlü bir satış baskısı oluşturabilir.

2. Senaryo: Verilerin Negatif Gelmesi (Beklenti Altı / Eksi)

İstihdam artışının beklentilerin altında kalması ya da negatif bölgeye sarkması halinde, ABD ekonomisinde yavaşlama endişeleri tekrar tırmanacaktır. Bu durum, piyasalarda risk iştahını düşürürken güvenli liman arayışını hızlandıracaktır. Fed’in faiz artış sürecinde sona geldiği hatta faiz indirimlerini öne çekebileceği beklentisi, altın fiyatlarını yukarı yönlü çok daha güçlü bir şekilde destekleyebilir.

Jeopolitik risklerin günden güne tırmandığı ve Fed’in faiz kararlarının yaklaşmasıyla tansiyonun yükseldiği altın piyasasında tüm gözler artık saat 15.30'a çevrilmiş durumda.

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