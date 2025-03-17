Araştırma şirketi Konda, "Hayat Tarzları" adlı raporunun Ramazan ayına dair bulgularını paylaştı. Araştırma, Ramazan ayında lokantaların açık olup olmaması konusunda toplumun görüşlerini mercek altına aldı.

VATANDAŞLARIN LOKANTALAR KARARI

Araştırmaya göre, 2007 yılında "lokantalar tamamen kapalı olmalı" diyenlerin oranı yüzde 14 iken, 2025 yılında bu oran yüzde 4'e kadar geriledi. "Lokantalar iftara kadar kapalı olmalı" diyenlerin oranı ise yüzde 38'den yüzde 24'e düştü.

Öte yandan, Ramazan ayında "lokantalar açık olmalı" diyenlerin oranı ise belirgin bir artış göstererek yüzde 48'den yüzde 62'ye çıktı. Bu değişim, toplumda Ramazan ayında lokanta ve restoranların daha fazla tercih edildiğine işaret ediyor.