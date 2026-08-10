BÜŞRA PEKİN BODRUM'DA GÖRÜNTÜLENDİ
Oyuncu Büşra Pekin, yaz tatili için tercih ettiği Bodrum'da objektiflere takıldı. Cennet Koyu'nda bir erkek arkadaşıyla görüntülenen Pekin'in samimi halleri dikkat çekti. İkilinin birlikte geçirdiği keyifli anlar, aralarında duygusal bir ilişki olup olmadığı merakını beraberinde getirdi.
BODRUM'DA GİZEMLİ ARKADAŞIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre Büşra Pekin, Bodrum Cennet Koyu'nda bir erkek arkadaşıyla objektiflere yansıdı.
Bir süre plajda vakit geçiren ikili, daha sonra botla bölgeden ayrılarak teknelerine geçti.
SAMİMİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Büşra Pekin ile yanındaki erkeğin teknede de birlikte vakit geçirdiği görüldü. İkilinin samimi görüntüleri dikkat çekerken, Pekin'in keyifli halleri objektiflere yansıdı.
Ünlü oyuncunun yanındaki kişinin kim olduğu merak konusu olurken, görüntüler magazin gündeminde yeni bir soru işareti yarattı.
“ARALARINDA AŞK MI VAR?”
Pekin'in gizemli erkek arkadaşıyla yakın görüntülenmesi, ikili arasında aşk yaşandığı iddialarını da beraberinde getirdi.
Ancak görüntülerde yer alan kişinin Pekin'in sevgilisi olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama bulunmuyor. Şimdilik objektiflere yansıyan samimi kareler, “Aralarında aşk mı var?” sorusunu gündemde tutuyor.
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