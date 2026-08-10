BÜŞRA PEKİN BODRUM'DA GÖRÜNTÜLENDİ

Oyuncu Büşra Pekin, yaz tatili için tercih ettiği Bodrum'da objektiflere takıldı. Cennet Koyu'nda bir erkek arkadaşıyla görüntülenen Pekin'in samimi halleri dikkat çekti. İkilinin birlikte geçirdiği keyifli anlar, aralarında duygusal bir ilişki olup olmadığı merakını beraberinde getirdi.