Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre, trafikten men edilen ve yediemin otoparklarına çekilen araçların sahiplerine, Emniyet ve Jandarma trafik birimleri aracılığıyla resmi bildirim yapılacak. Bu bildirimin ardından 6 ay içinde teslim alınmayan araçlar, illerde çevre şehircilik il müdürlükleri, ilçelerde ise milli emlak müdürlükleri tarafından satışa sunulacak.

Hurda Araçlar Pazarlık Usulüyle Satılacak

Yeni düzenleme çerçevesinde, makine mühendisleri tarafından hurda olduğu tespit edilen araçlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belirlediği taban fiyatın altına düşmemek şartıyla lisanslı firmalara pazarlık yoluyla satılacak. Hurda kapsamında değerlendirilmeyen araçlar ise açık artırma usulüyle yeni sahiplerini bulacak.

Şerhler Kalkıyor, Gelir Dağıtılıyor

Satışı yapılan araçların üzerindeki haciz, rehin, satılamaz ve devredilemez gibi tüm şerhler otomatik olarak kaldırılacak. Elde edilen gelir öncelikle varsa alacaklılara ödenecek, kalan tutar ise araç sahibine bildirilecek. Araç sahibi 1 ay içinde başvuru yaparsa, kalan meblağ kendisine ödenecek.

Otopark Süresi 11 Ayı Geçemeyecek

Türkiye Yediemin Federasyonu Başkanı Onur Özdemir, yeni uygulamanın hem otopark yükünü hafifleteceğini hem de ekonomiye katkı sağlayacağını belirtti. Özdemir, artık araçların yediemin otoparklarında en fazla 11 ay kalabileceğine dikkat çekerek, “Tebliğ edilen süre içinde başvuru yapılmazsa araçlar açık artırmayla satılacak. Gelirler vadeli hesaplarda tutulacak ve hak sahiplerine eksiksiz olarak ödenecek” ifadelerini kullandı.

SGK Borçluları Kapsam Dışında

Yasa kapsamında SGK borçlularına ait araçlar ise bu düzenlemenin dışında tutuldu. Yeni düzenleme sayesinde hem otoparklarda yıllardır bekleyen binlerce aracın ekonomiye kazandırılması hem de kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması hedefleniyor.