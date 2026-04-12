Dünya'nın gözü Basra Körfezi'ndeki adaların üzerindeyken Çin tek bir kurşun dahi atmadan Güney Çin Denizi'nde yer alan bir adayı ele geçirdi. Pekin'den kalkan tarama gemileri Vietnam kıyılarına bağlı 40 kilometre açıkta bir yapa ada oluşturmak için akıl almaz bir hızda çalışmaya devam ediyor. Daha büyük bir şok ise dünyanın Çin tarafından yapılan bu hamle karşısında tamamen sessiz olması. Vietnam'ın ilk güçlü protestosu ise tarama çalışmalarının başlamasından sonraki 5 ay boyunca yani Mart ayına kadar gelmedi.

Okyanusun Ortasında "Hayalet" İnşaat: Antelope Resifi

Paracel Adaları’nın kritik bir noktasında yer alan Antelope Resifi, aslında hukuken "ada" statüsünde olmayan bir coğrafi oluşumdur. Ancak Çin, Ekim 2025’ten itibaren başlattığı devasa ıslah çalışmalarıyla burayı 15 kilometrekarelik bir kara parçasına dönüştürdü. Ocak 2026 raporlarına göre, bölgede dev rıhtımlar, beton santralleri ve 50’den fazla yapı yükseliyor. En dikkat çekici detay ise, adanın kuzeybatı kenarının 9.000 fitlik (yaklaşık 2.750 metre) bir uçak pistine ev sahipliği yapabilecek şekilde düzleştirilmiş olmasıdır.

Takip Sistemleri Kapatıldı: Uluslararası Hukuk İhlali

Çin’in bu operasyonu yürütürken kullandığı yöntemler "hukuk savaşı" (lawfare) olarak nitelendiriliyor. İnşaatı yürüten ve ABD yaptırım listesinde bulunan Çin İletişim İnşaat Şirketi’ne ait 22 dev tarama gemisi, bölgeye ilerlerken deniz güvenliği için zorunlu olan AIS (Otomatik Tanımlama Sistemi) sinyallerini sistematik olarak kapattı. Bu durum, devasa bir filonun okyanus ortasında "hayalet" gibi hareket ederek yasa dışı bir inşaat yürüttüğünü kanıtlıyor.

Tarih Tekerrür Ediyor: Spratly Adaları’ndan Antelope’a

Pekin’in bu hamlesi, 2013-2015 yılları arasında Spratly Adaları’nda yaptığı yasa dışı faaliyetleri hatırlatıyor. O dönemde inşa edilen yedi yapay ada, Çin’in bölgedeki istihbarat ve gözetleme kapasitesini artırmıştı. 2016 yılında Filipinler ve Çin arasındaki tahkim davasında, bu tür çalışmaların mercan resiflerini tahrip ettiği ve deniz ekosistemine geri dönülemez zararlar verdiği gerekçesiyle yasa dışı olduğuna hükmedilmişti. Çin, benzer bir stratejiyi şimdi Antelope Resifi’nde uyguluyor.

"Sivil Yerleşim" Maskesi ve Askeri Hedefler

Forbes'in aktardığı bilgilere göre; Çin Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki faaliyetlerini "personelin yaşam koşullarını iyileştirmek ve yerel ekonomiyi büyütmek" olarak savunsa da, uzmanlar bu söylemin askeri tahkimatı gizlemek için kullanıldığını belirtiyor. Antelope Resifi’ndeki bu yeni üs, Çin’in Sanya Limanı’ndaki denizaltı üssüne sadece 300 kilometre uzaklıktadır. Bu durum, Çin’in ABD’nin keşif operasyonlarını engelleme ve denizaltı savunma hattını güçlendirme kapasitesini doğrudan artırıyor.

Küresel Sessizlik ve Jeopolitik Risk

Vietnam’ın ancak Mart ayında, yani inşaat başladıktan 5 ay sonra güçlü bir protesto yayınlaması, Çin’in "oldu-bitti" politikasının başarısını gösteriyor. Analistler, uluslararası toplumun bu sessizliğinin Çin’i daha da cesaretlendirdiğini ve Tayvan üzerinde olası bir çatışmada Çin’e devasa bir askeri üstünlük sağlayabileceğini vurguluyor. Çin, dünyaya adaları eskisinden çok daha hızlı inşa edebileceğini göstererek, gelecekteki her türlü senaryoya karşı gövde gösterisi yapıyor.