Amerika Birleşik Devletleri’nde yıllardır kulaktan kulağa yayılan, ağaçları, telefon direklerini ve koca binaları yeşil bir örtü gibi yutan meşhur sarmaşık "Kudzu" hakkındaki gerçekler nihayet ortaya çıktı.

Halk arasında "Güneyi yiyen sarmaşık" olarak bilinen ve önüne gelen her şeyi yok ettiği iddia edilen bu bitkinin aslında sanıldığı kadar tehlikeli olmadığı bilimsel raporlarla kanıtlandı.

Yıllarca korkunç senaryolara konu olan Kudzu sarmaşığının, efsanelerin aksine doğaya olan gerçek etkisi çok daha küçük çıktı.

Kahraman olarak geldi, istila etti

Aslen Çin, Japonya ve Kore kökenli bir bitki olan Kudzu, Amerika topraklarına ilk kez 1876 yılında süs bitkisi olarak ayak bastı. Hoş kokulu mor çiçekleriyle herkesi büyüleyen bu bitki, asıl patlamasını 1930’lardaki büyük kuraklık ve toprak bozulması döneminde yaşadı.

ABD hükümeti, toprak erozyonunu önlemek için bu bitkiyi adeta bir kurtarıcı ilan etti. Çiftçilere Kudzu dikmeleri için paralar ödendi, milyonlarca fide toprakla buluşturuldu.

Sıcak ve nemli iklimi çok seven bu sarmaşık, yaz aylarında günde tam 30 santimetre uzayabilen sıra dışı bir güce sahip. Kısa sürede önüne çıkan çitleri, direkleri ve terk edilmiş evleri kaplayınca halk arasında büyük bir panik başladı.

"Rakamlar tamamen abartı"

Yıllarca gazetelerde ve televizyonlarda Kudzu’nun milyonlarca dönüm ormanı yok ettiği, her yıl yüz binlerce dönüm alana yayıldığı yazıldı. ABD Orman Servisi’nin yaptığı son modern araştırmalar bu balon sönmüş durumda.

Kudzu, büyümek için doğrudan güneş ışığına ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden sık ve karanlık ormanların içine sızamıyor. Sadece otoyol kenarlarında, demiryollarında ve açık alanlarda yayılıyor.

Her gün milyonlarca sürücü yol kenarında bu devasa yeşil perdeleri gördüğü için tüm ülkenin sarmaşıkla kaplandığı yanılgısına düşüyor. Oysa istila, yolun sadece birkaç metre arkasında son buluyor.

Son yıllarda Asya’dan kazara Amerika’ya gelen ve bu sarmaşığın özsuyuyla beslenen "Kudzu böceği" de bitkinin yayılma hızını büyük oranda yavaşlattı.

Kudzu aslında ne kadar zararlı?

Kudzu, iddia edildiği gibi tüm ülkeyi yutmasa da arsız yapısıyla yerleştiği bölgelerde ciddi bir baş belası olmaya devam ediyor. Yoğun yaprakları güneş ışığını kestiği için altındaki yerli ağaçları ve bitkileri boğarak öldürüyor. Ayrıca devasa kök sistemi yüzünden bu sarmaşıktan tamamen kurtulmak, arazi sahiplerine yıllarca süren biçme, ilaçlama ve yüksek temizlik maliyetleri çıkarıyor.

Ekologlara göre asıl tehlike, Kudzu gibi göz önünde olmadığı için dikkat çekmeyen ama sessizce doğayı katleden diğer istilacı bitkiler.

Örneğin;

Çin Kurtbağrı: Kudzu'dan katbekat daha fazla ormanlık alanı istila ederek yerli bitki örtüsünün kökünü kazıdı.

Cogongrass: Hızla yayılan ve orman yangınlarının şiddetini artıran çok agresif bir ot türü olarak büyük risk oluşturuyor.

Kudzu’nun hikayesi, kulaktan kulağa yayılan korku dolu iddiaların bazen bilimsel gerçeklerin nasıl önüne geçebildiğini gösteren mükemmel bir örnek sunuyor.