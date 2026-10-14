Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde 1914 yılından bu yana kaydı bulunmayan Güney Amerika tapirleri, 840 bin ağacın dikildiği Guapiaçu Doğa Koruma Alanı'nda yeniden üremeye başladı. Yürütülen restorasyon projesi, bir asırdan uzun süredir parçalanmış ekosistemler nedeniyle bölgeden silinen yaban türlerinin insan müdahalesi olmadan çoğalabileceğini kanıtladı.

1914 YILINDAN BERİ BÖLGEDE GÖRÜLMEYEN TÜR GERİ DÖNDÜ

Güney Amerika tapirleri, Rio de Janeiro eyaletinde en son 1914 yılında kayıt altına alınmıştı. Açılan karayolları, tarım arazilerinin genişlemesi ve ormanların parçalanması nedeniyle hayvanların eski yaşam alanlarına kendiliğinden dönmesi imkansız hale geldi. Bölgedeki yaşam zincirini yeniden kurmak isteyen uzmanlar, kapsamlı bir yeniden yerleştirme ve koruma programı başlattı.

TARIM ARAZİLERİNİ DOĞAL KORİDORLARA DÖNÜŞTÜREN ÇALIŞMA

Locke ailesi tarafından başlatılan çalışmalarda, eski otlak ve tarım arazilerini kapsayan 607 hektarlık alana ilk aşamada yaklaşık 840 bin ağaç dikildi. Zamanla dikilen fidan sayısı bir milyonu aşarken restore edilen koruma alanı 710 hektara ulaştı. Dikilen yerli ağaç türleri, birbirinden kopuk kalmış orman parçalarını birbirine bağlayan biyolojik koridorlar oluşturdu.

Uzmanlar, arazinin topoğrafik yapısına müdahale ederek toprak barajlar inşa etti ve akarsu yataklarının yönünü değiştirdi. Bu mühendislik adımlarıyla oluşturulan yapay lagünler ve sulak alanlar kısa sürede vahşi yaşam merkezine dönüştü. Bölgeye kapibaralar, geniş burunlu kaimanlar, balıkçıllar ve çok sayıda su kuşu yerleşti.

SERBEST BIRAKILAN TAPİRLERİN DOĞAYA UYUMU NASIL İZLENDİ?

Restore edilen ormana ilk etapta 2017 yılında üç yetişkin tapir salındı. Biyologlar, hayvanların hareket alanlarını ve çevreye uyumunu radyo vericili tasmalar ve fotokapanlar aracılığıyla takip etti. Doğaya bırakılan tapirler yerli bitkilerle beslenerek tohumların ormana yayılmasını sağladı ve kısa süre sonra insan müdahalesi olmadan yavrulamaya başladı.

Guapiaçu Rezervi'nde kayıtlı 11 vahşi tapir ve esaret altında doğan üç yavrunun varlığı doğrulandı. Rezerv ve çevresindeki bağlantılı ormanlık koridorlarda yapılan son saha taramaları, toplam tapir popülasyonunun 25 bireye ulaştığını ortaya koydu. Uzmanlar, türün kalıcı varlığının bölgedeki orman yenilenmesini daha da hızlandıracağını kaydediyor.